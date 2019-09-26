«Цой приходил ко мне во сне после своей смерти и говорил: «Не волнуйся, все хорошо»

Джоанна Стингрей при участии Мэдисон Стингрей

«Стингрей в Зазеркалье»

Издательство АСТ

Джоанна Стингрей, американская муза ленинградского рок-н-ролла, весной выпустила книгу «Стингрей в Стране чудес» - про то, как в 1984 году впервые туристкой приехала в Советский Союз, как познакомилась с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Сергеем Курехиным и еще десятками советских андеграундных музыкантов (за одного из них, гитариста «Кино» Юрия Каспаряна, она вышла замуж). Сейчас появился второй том ее мемуаров. Конец 80-х, перестройка вовсю несется по стране, железный занавес рушится, и уже русские музыканты отправляются за границу. Каспарян, Курехин, Гребенщиков и многие другие приезжают в США, Цой оказывается сперва в Диснейленде (где ведет себя как ребенок, наматывая круги на каруселях и улыбаясь до ушей), а затем на кинофестивале «Санденс» (где катается на снегомобилях по горным склонам штата Юта). Еще вместе со Стингрей они отправляются в Токио, где японки сходят по высокому молодому человеку с азиатской внешностью с ума… Наверное, самые трогательные страницы книги посвящены как раз Цою, который то то утешает Джоанну, узнавшую, что муж ей изменяет, то рассказывает ей о своей новой любви - девушке по имени Наталья Разлогова. Ну и, конечно, самая грустная глава - о гибели Цоя, после которой Стингрей долго не могла прийти в себя. «Целый год после смерти Виктор приходил ко мне. Четыре или пять раз он являлся мне во сне таким живым и реальным, что, проснувшись, я чувствовала меньше грусти и печали, настолько была уверена, что он жив. «Не грусти, Джо, со мной все в порядке. Все хорошо. Не волнуйся», — говорил он».

Александр Пумпянский

«Диктаторы и террористы. Хроники мирового зла»

Издательство АСТ

Александр Пумпянский, блестящий журналист, который в 70-е был американским собкором «Комсомольской правды» (а потом работал в «Московских новостях», «Новом времени», много писал в «Новую газету») выпустил сборник очерков и эссе о гениях и злодеях конца XX и начала XXI веков, и о самых драматических событиях этих бурных десятилетий. Впрочем, к гениям можно отнести немногих героев книги - например, лауреатку Нобелевской премии мира, политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Злодеям и преступлениям против человечества уделено куда больше места. Тут и Усама бен Ладен, до самой смерти мечтавший повторить теракт 11 сентября. И бывший полковник руандийской армии Теонесте Багосора, ответственный за геноцид народа тутси в 1994 году (в результате бойни погибло, по разным оценкам, от 500 000 до миллиона человек). И легендарный венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес по прозвищу Шакал, приговоренный к двум пожизненным срокам, которые отбывает во французской тюрьме. И гватемальский генерал Эфраин Риос Монтт, устроивший в своей стране гражданскую войну, кровавую и страшную, но почти не замеченную остальным миром… Говорят, что газетная статья живет один день (а журнальная, положим, месяц) - но тексты Пумпянского, написанные довольно давно, интересно перечитывать и сегодня.

Наталия Лебина

«Пассажиры колбасного поезда»

Издательство «НЛО»

«Что такое - длинное, зеленое и пахнет колбасой? Электричка из Москвы». Молодым людям понять смысл этой загадки-анекдота будет сложно, в отличие от старших, которые прекрасно помнят: в эпоху тотального советского дефицита Москва снабжалась лучше, чем остальные города, и люди, например, из Тулы специально ездили туда за продуктами, в том числе предметом особого вожделения - колбасными изделиями. У книги историка Наталии Лебиной есть подзаголовок «Этюды к картине быта российского города: 1917—1991». Ее - как и многотомную «Намедни» Леонида Парфенова - можно назвать «энциклопедией советской жизни»: авторской, своеобразной, далеко не исчерпывающей, но невероятно увлекательной и информативной. Это сборник из 27 эссе, посвященных ключевым для советского человека понятиям. Какие-то - вполне себе общечеловеческие: «Электроприборы», «Наркомания», «Танцы», «Рукоделие», «Проституция», «Смерть» (естественно, обо всем этом рассказывается применительно к советской эпохе). Какие-то - уже совсем забытые, например, «Юнгштурмовка» (полувоенная комсомольская одежда 20-х и начала 30-х годов, подходящая и девушкам, и юношам - это дает Лебиной возможность рассказать вообще о стиле унисекс в СССР, например, о девушках, носивших кожанки) или «Бормотуха» (эссе посвящено истории алкоголя в Советском Союзе, в том числе «плодово-выгодному» вину «Солнцедар»). А, например, «Чипсы» - этюд о советском фаст-фуде: не только об обжаренных ломтиках картофеля, но и, скажем, о кока-коле, которую еще в 1937 году собирались адаптировать к отечественным условиях под названием «Рус-кола». Журнал «Пищевая промышленность» тогда писал, что «не безвредный» кокаин в составе американского напитка ленинградские технологи собираются заменить мандаринным маслом, экстрактом грузинского чая и прочими полезными ингредиентами. Жаль, не довели начинание до конца.

Наталья Лэнг

«Англия, которую вы не знали»

Издательство АСТ

Автор этой книги провела детство и юность в сибирской глубинке, потом работала «простым российским юристом», а потом у нее случился кризис среднего возраста. «Вынырнув из кризиса, автор обнаружил себя в Англии, с новым дипломом англии ского юриста, новои работои и новым англии ским мужем» - пишет Наталья Лэнг о себе. Ее книга - рассказ о традициях, повадках и странностях островитян, увиденных со стороны. Например, о местной кухне: настоящий английский завтрак - это вовсе не овсянка, а гора из сосисок, жареного бекона, картошки, бобов, яичницы и тостов (традиция начинать день такой трапезой идет из прошлых веков, когда завтрак, съеденный в шесть утра, должен был отбивать все мысли о еде до позднего вечера). Прочая классическая английская кухня тоже не порадует диетологов и поклонников здорового образа жизни: тосты с консервированной фасолью, разнообразные пироги (которые «подаются с картофельным пюре в качестве гарнира, чтобы уж наверняка две тысячи калории в одном флаконе и ни однои калориеи меньше»), или «жаба в норке» («три увесистых английских свиных сосиски с килограммом картофельного пюре, запеченные в йоркширском пудинге, залитые жирной луковои подливои и засыпанные вареным зеленым горошком»). Речь в книге не только о еде и питейных заведениях (хотя эти две главы, кажется, получились самыми вдохновенными), но и о британских вежливости, гигиенических привычках, школьном и высшем образовании.

Ли Алан Дугаткин, Людмила Трут

«Как приручить лису (и превратить в собаку)»

Издательство «Альпина Нон-фикшн»

Несмотря на название, это, к сожалению, не самоучитель, а рассказ о «сибирском эволюционном эксперименте», в ходе которого чернобурок сделали ручными животными. Проводили этот эксперимент еще в советское время ученые Дмитрий Беляев и Людмила Трут. Им было, в частности, интересно выяснить, каким образом людям удалось в незапамятные времена постепенно вывести из волков домашних собак. Проделать такой трюк с дикими лисами, существами кусачими и пугливыми, причем не за тысячи и не за сотни лет, а за считанные годы, казалось невозможным. Но вот сначала лисенок Уголек начинает вилять хвостом при виде людей, потом у его пра-пра-правнуков хвосты закручиваются в кольца, и вот уже лисичка Пушинка начинает лаять, как сторожевой пес, привязавшись к Людмиле, как к своей хозяйке. Сейчас уже во многих семьях живут очень дружелюбные и веселые животные, результаты этого эксперимента.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Владимир Хотиненко, кинорежиссер: «Достоевский меня не отпускает»

- Если говорить о классике – у меня Достоевский лежит на столе: он меня не отпускает, открываю его на любой странице и читаю. «Братья Карамазовы» - необычайная вершина. Перечитываю и «Бесов», которых несколько лет назад экранизировал, особенно куски с Лебядкиным: природа юмора Достоевского – это отдельная история! Еще могу порекомендовать роман Алексея Варламова «Мысленный волк», по которому даже собирался снимать фильм. Сейчас картину с таким же названием выпускает Валерия Гай Германика, но с романом Варламова она ничего общего не имеет.