Дай списать!

Каждый раз, когда вижу большое количество непрочитанных сообщений в родительском чатике, сразу понимаю: мамочки сели за домашку. Они соревнуются сначала в том, кто лучше сфотографировал дз на доске, потом в том, кто больше у учителя выспросил про то, как именно делать работу. После наступает период коллективного мозгового штурма и переписывания друг у друга сначала решений, потом исправлений ошибок, потом наконец правильных ответов.

Не дай боже, если ребенку задали на дом поделку. Тут ради результата тратятся газпромовские бюджеты и энергия взрыва сверхновой.

Подвох подкрался незаметно. Нам выдали новую учительницу. В нашей школе раньше не работала, поэтому разведка не смогла собрать полного досье.

К первому родительскому собранию готовились особо тщательно, заранее согласовали вопросы. А как же. Надо узнать точные требования - сколько клеточек теперь отступать и какого тона ручкой писать. И какую скобку теперь писать в решении - прямую или фигурную.

- Здравствуйте! Я ваша новая учительница, - из под копны рыжих волос блестела непривычная улыбка. - Ужасно не люблю тратить ни своё время, ни время других людей.

Поэтому рассказывать вам ничего не буду, давайте лучше вы сразу поспрашиваете меня, что вам интересно.

Повисла неловкая пауза. Никто не был готов, все приготовились записывать требования.

- Скажите, а как надо было делать 35-е упражнение? - наконец раздался голос сзади.

- А почему вы об этом спрашиваете?

- Так это... Непонятно же...

- Кому? Вам или ребенку?

- Эм...

- Если ребенку, то пусть ко мне на следующий день подойдет и спросит, я всё объясню.

- С несделанной домашкой?

- Ну конечно! Он же не понял, как её делать. Пусть подойдет и скажет, что домашнюю работу не сделал, так как не понял. Мы разберем. Ещё вопросы.

- А как надо было решать задачу 8? Через схему же? Скобку с суммой снизу писать или сверху?

- Да честно говоря без разницы. Хотите - через схему, хотите - просто примером. Мы вот например сегодня через конфеты решали. Нарисовали 18 конфет на доске и считали, сколько достанется папе.

- Да, но предыдущая учительница требовала через схему... Скобка снизу, ответ на одну клетку ниже, в конце точка. Иначе ВПР не сдадим!

- Вообще-то на ВПР главное ответ правильный записать. А как вы его вычислили, разницы нет. Еще вопросы? Мы разошлись через 20 минут вместо обычных полутора часов. Вопросов больше не было. Хотя мамочки продолжают делать дз вместе. И не дай боже оказаться хуже, чем другая.