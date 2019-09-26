2019-09-26T02:25:04+03:00
Здоровье

Мифы о давлении

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

1. Кофе его повышает, поэтому вреден

Это миф!

Кофе обладает сильным мочегонным действием. Как и все мочегонные, кофе выводит натрий и излишки влаги из организма. Таким образом снижая объем циркулирующей крови. Соответственно снижается и давление.

Более того, если человек пьет много кофе, это снижает риск развития сердечно-сосудистых катастроф. К таким выводам пришло недавнее масштабное исследование.

2. Из-за высокого АД раскалывается голова

Это миф!

Любая боль приводит к повышению артериального давления (АД). Поэтому когда у человека болит голова и он присаживается к тонометру, тот показывает повышение АД. Но на самом деле гипертония - абсолютно бессимптомная болезнь. Поэтому так важно регулярно измерять свое давление, чтобы не пропустить ее и не довести свое состояние до инсульта.

3. Гипертонию можно вылечить

Это миф!

Нельзя после криза пропить курс лекарств и исцелиться.

Гипертония - это хроническое заболевание, которое хорошо контролируется и корректируется современными медицинскими препаратами. Вылечиться от нее нельзя, но можно всю жизнь принимать прописанные врачом таблетки и прекрасно себя чувствовать.

4. Морская соль полезнее обычной поваренной

Это миф!

В морской соли 97 процентов обычной. Так что по составу она практически идентична поваренной. Избыток натрия в организме из-за употребления соли приводит к отекам стенок сосудов, просвет артерий и вен сужается и давление повышается.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Ливнем голову вскружило

Во время пасмурной погоды сильно кружится голова. Это из-за падения давления в зоне циклона?

Отвечает врач-невропатолог Дмитрий ШУБИН:

- Насколько известно современной медицинской науке, не обнаружено прямого влияния понижения и повышения атмосферного давления на колебания артериального давления у человека и на возникновение головокружений. Известно, что циклоны могут вызывать боли в суставах, например. Но там механизм довольно простой и хорошо изученный. Однако подтвердить ощущения метеочувствительных людей доказательствами так и не удалось. Так что если во время пасмурной погоды у вас начинаются головокружения, необходимо не списывать это на причуды небесной канцелярии, а найти причину головокружения (их немного, всего 2 - 3) и лечить ее.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу, 10.55, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секреты долгожителей всего мира: Больше спать, меньше есть и купить дачу
Американский исследователь Дэн Бюттнер много лет ездил по миру и искал места, где люди живут долго и счастливо. Нашел. Узнал секреты. И рассказал “КП”, как в России применять правила долгожителей “голубых зон” - чтобы дожить если не до 100 лет, то до 93
Новости 24
Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским
Стал известен бюджет России на ближайшие три года
Экипаж «Союза МС-15» перешел на МКС
США может задержать выплату Украине 30 миллионов долларов в виде военной помощи
В Греции обезвредили банду, которая торговала детьми
Трамп в разговоре с Зеленским отметил стремление России в урегулировании конфликта на Донбассе
Лавров обвинил Евросоюз в ненадежности
Ученые объяснили, чем опасно посещения туалета с телефоном
На станции метро «Динамо» в Москве произошло задымление
Кубанцы пригласили Илона Маска в Краснодар: Он ответил им на русском
Соловьев привал ввести санкции против Украины из-за выступления Зеленского на ГА ООН
Трамп – Зеленскому: Вы сделали меня еще более знаменитым
Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией
Прокурор Украины выяснил, что адвокат «информатора» из Украины был спонсором Байдена
После выступления Зеленского на ГА ООН в Госдуме призвали его «не распространять мифы про Крым»
Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве США
Лавров на ГА ООН предложил перенести часть международных мероприятий из США
Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева
Муфтий Москвы предложил легализовать многоженство
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом
Опрос: большинство американцев против импичмента Трампу
В Комитете по разведке Палаты представителей считают стенограмму разговора Трампа с Зеленским «убийственной»
На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
«Ждем продолжение банкета»: Захарова прокомментировала расшифровку переговоров Трампа с Зеленским
Главу самой большой семьи в стране священника Николая Стремского подозревают в изнасиловании
Трамп о публикации стенограммы разговора с Зеленским: Никакого давления на Украину не было
Греф заявил о необходимости «революции в государственном управлении»