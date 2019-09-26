Мифы о давлении

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

1. Кофе его повышает, поэтому вреден

Это миф!

Кофе обладает сильным мочегонным действием. Как и все мочегонные, кофе выводит натрий и излишки влаги из организма. Таким образом снижая объем циркулирующей крови. Соответственно снижается и давление.

Более того, если человек пьет много кофе, это снижает риск развития сердечно-сосудистых катастроф. К таким выводам пришло недавнее масштабное исследование.

2. Из-за высокого АД раскалывается голова

Это миф!

Любая боль приводит к повышению артериального давления (АД). Поэтому когда у человека болит голова и он присаживается к тонометру, тот показывает повышение АД. Но на самом деле гипертония - абсолютно бессимптомная болезнь. Поэтому так важно регулярно измерять свое давление, чтобы не пропустить ее и не довести свое состояние до инсульта.

3. Гипертонию можно вылечить

Это миф!

Нельзя после криза пропить курс лекарств и исцелиться.

Гипертония - это хроническое заболевание, которое хорошо контролируется и корректируется современными медицинскими препаратами. Вылечиться от нее нельзя, но можно всю жизнь принимать прописанные врачом таблетки и прекрасно себя чувствовать.

4. Морская соль полезнее обычной поваренной

Это миф!

В морской соли 97 процентов обычной. Так что по составу она практически идентична поваренной. Избыток натрия в организме из-за употребления соли приводит к отекам стенок сосудов, просвет артерий и вен сужается и давление повышается.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Ливнем голову вскружило

Во время пасмурной погоды сильно кружится голова. Это из-за падения давления в зоне циклона?

Отвечает врач-невропатолог Дмитрий ШУБИН:

- Насколько известно современной медицинской науке, не обнаружено прямого влияния понижения и повышения атмосферного давления на колебания артериального давления у человека и на возникновение головокружений. Известно, что циклоны могут вызывать боли в суставах, например. Но там механизм довольно простой и хорошо изученный. Однако подтвердить ощущения метеочувствительных людей доказательствами так и не удалось. Так что если во время пасмурной погоды у вас начинаются головокружения, необходимо не списывать это на причуды небесной канцелярии, а найти причину головокружения (их немного, всего 2 - 3) и лечить ее.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу, 10.55, Первый.