2019-09-26T07:27:00+03:00
Умные вещи

Эксперты выяснили, сколько зарабатывают и тратят геймеры

Большинство тех, кто покупает игры и отправляют геймерам донаты, получают выше среднего
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты выяснили, сколько зарабатывают и тратят геймерыЭксперты выяснили, сколько зарабатывают и тратят геймерыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты выяснили, сколько российские геймеры зарабатывают и тратят на игры. Примечательно, что лишь пять процентов любителей видеоигр вообще не имеют работы. Аналитики опросили больше 500 игроков и геймеров.

Исследование показало, что половина геймеров не тратят на игры деньги, а другая часть расходует от тысячи до пяти тысяч рублей в месяц. Среди тех, кто переводит стримерам донат больше всего людей, чей доход выше среднего по стране.

Эксперты выяснили, сколько зарабатывают и тратят геймеры

Эксперты выяснили, сколько зарабатывают и тратят геймеры

Большинство пользователей, которые платят за игры и переводят донаты стримерам имеют постоянный доход. Из них 24% зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц, что меньше средней зарплаты по стране. Около 70% получают больше 30 тысяч рублей, а ядро игровой аудитории — люди с доходом от 30 до 50 000 рублей, их больше всего — 37%. Тех, чей заработок варьируется от 50 до 80 тысяч рублей всего 18%, а от 80 до 120 тысяч еще меньше — 11%.

Тратятся на игры около 30% опрошенных. Они расходуют до тысячи рублей в месяц, еще 20% готовы расстаться с 1-5 тысячами рублей, и лишь 3% могут позволить себе больше пяти тысяч рублей на игры в месяц. Причем расплачиваются они электронными деньгами. В основном через Яндекс.Денег - 44% пользователей. В тройку самых популярных сервисов входят также QIWI — 37% и PayPal — 32%.

- Сами стримеры обычно не тратят деньги на игры и не отправляют переводы другим игрокам, но они покупают комплектующие для своих компьютеров — например, процессоры, материнские платы, видеокарты, чтобы создавать качественный контент для зрителей, — говорит Дарья Зайцева, руководитель проекта Я.Стример.

Эксперты выяснили, сколько зарабатывают и тратят геймеры

Эксперты выяснили, сколько зарабатывают и тратят геймеры

ИСТОЧНИК KP.RU

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