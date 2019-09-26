Фэн-шуй на октябрь 2019: благоприятные и неблагоприятные даты

1 октября, вторник

Благоприятный день для большинства начинаний. Особенно для тех дел, что рассчитаны на долгую перспективу. Хорошо приступать к учебе, строительству, затевать новый бизнес или вступать в брак. Подходит день для романтических знакомств.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

2 октября, среда

Неплохой день, но большой поддержки в делах он не несет. Постарайтесь не начинать ничего нового. Продуктивнее будет сосредоточиться на текущих делах, подчистить «хвосты» и заняться планированием.

А еще лучше, уделить время себе любимому.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

3 октября, четверг

Сейчас фэн-шуй благоволит к финансовым операциям. Стоит проверить свои денежные вклады, еще раз внимательно изучить траты и постараться сократить расходы за счет оптимальных тарифов и выгодных предложений.

«Зеленый» свет большим покупкам, связанным с хозяйством.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

4 октября, пятница

Запрет на важные, судьбоносные дела, особенно те, что связаны с противоположным полом.

Сейчас лучше заняться укреплением семейных уз, приведением в порядок домашнего хозяйства, да и вообще «гнездованием».

Часы удачи: с 16.00 до 10.00.

5 октября, суббота

Наилучший день для отдыха. Он не отягощен неприятностями и заботами. Провести его следует легко и весело. Именно это позволит набраться сил на будущую неделю. Планируйте встречи с друзьями и дружеские посиделки.

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

6 октября, воскресенье

Не самый лучший день для активной деятельности и принятия решений. Логика будет постоянно куда-то пропадать. Сейчас надо постараться не наломать дров. Вторая половина дня потребует максимального внимания и точности во всем. Тут важно не оплошать!

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.

7 октября, понедельник

Табу на важные дела. В первой половине дня на станут переполнять сомнения. Вторая - поразит тем, что все будет буквально валиться из рук. Благоразумнее повременить с важными сделками и большими проектами.

Часы удачи: с 18.00 до 19.00.

8 октября, вторник

Приступаем к делам, направленным на благополучие, получение прибыли.

Также в этот день хорошо совершать глобальные покупки, типа мебели, крупных бытовых приборов, авто. А вот для споров и судебных тяжб — нежелательный период.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

9 октября, среда

День пройдет под девизом «Открываем новые двери»! Это значит, что сейчас практически нет таких занятий, которые были бы не по плечу. Пусть первые трудности не пугают. Стоит сделать несколько шагов и все наладиться.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

10 октября, четверг

День под знаком разрушения. Используем его энергию для того, чтобы разорвать ненужные, тяготящие связи, а также для разрушения, разбора ненужных строительных объектов.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

11 октября, пятница

В целом весьма неплохой день. Однако следует учитывать некоторую его особенность: все пройдет гладко, если не связываться с рисками.

То есть, к делам приступаем лишь тогда, когда на сто процентов уверены в успехе. При малейших сомнениях, следует все отложить и провести более тщательную подготовку.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

12 октября, суббота

Отличный день! Сегодня следует заняться пополнением запасов, крупными покупками.

Хорошо совершать добрые дела, посвятить время благотворительности. Помните, день обладает эффектом бумеранга: что посеешь, то и пожнешь!

Часы удачи: с 11.00 до 18.00.

13 октября, воскресенье

Дойти к цели будут мешать какие-то мелкие проблемки. На их устранение уйдет гораздо больше сил, чем на основное занятие. Посему, посвятите воскресенье полноценному отдыху.

Следует быть очень осторожным с алкоголем!

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

14 октября, понедельник

Отличный, мощный день. Не сидим на месте, планируем множество разнообразных дел. Переключение с одной задачи на другую, позволит постоянно быть в тонусе. А значит, можно больше успеть!

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

15 октября, вторник

А вот сегодня все новые начинания обречены на провал! Как бы мы ни старались, удача будет глядеть куда-то в сторону. Принимаем правила игры и готовимся к великим делам в мыслях. А пока наводим идеальный порядок в том, что уже начато.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

16 октября, среда

Пунктуальность? Придется про нее забыть, если вы начнете что-то новое сейчас. Сроки будут сорваны, партнеры станут безбожно опаздывать. Учитывайте эту особенность дня, составляя в ежедневнике план действий.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

17 октября, четверг

Довольно рутинный день. Без особых всплесков энергии. Не ждите от него подвигов или провалов. Все пройдет ровно.

Сейчас хорошо заниматься своим здоровьем. Особенно процедурами, направленными на удаление различных «ненужностей» на теле.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

18 октября, пятница

Постарайтесь жить в привычном графике. Сейчас не стоит обращаться к начальству ни с просьбами, ни с новыми проектами.

Не планируйте нового, ограничьтесь привычными делами.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

19 октября, суббота

Просто идеальный день для того, чтобы достичь консенсуса! Назначайте важные встречи, планируйте сложные разговоры. Сегодня собеседник будет «лучше слышать» и понимать. Этим грех не воспользоваться!

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

20 октября: воскресенье

В этот день нужно одновременно и считать деньги, и тратить их. Постарайтесь проанализировать свои расходы, при возможности оптимизировать их. А справившись с этим, устраивайте семейные и дружеские застолья. Не грех сходить и в магазин, чтобы пополнить гардероб.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

21 октября, понедельник

Довольно благоприятный день. Сегодня получится ударно потрудиться и выполнить множество непростых задач. «Понедельник - день тяжелый?! Только не сейчас! Это значит, что можно напланировать очень много дел и получить от них удовлетворение.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

22 октября, вторник

Пожалуй, самый беспокойный день недели. Волнения, суета, препирательства на пустом месте — все это, скорее всего, будет выбивать из колеи. Постарайтесь не браться за масштабные и важные дела.

Часы удачи: с 9.00 до 10.00.

23 октября, среда

День под знаком опасности. Стоит свести к минимуму деловую активность. Лучше заняться неведением порядка, привести в надлежащий вид отчетность, документы. Составить список целей и продумать пути их достижения.

Хорошо посвятить время семье: домочадцам как-никогда требуется участие.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

24 октября, четверг

Волнения и трудности позади, приступаем к активным действиям. В этот день хорошо начинать обучение, лечение, новые дела, бизнес.

Подходит он также и для помолвок, свадебных церемоний.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

25 октября, пятница

Сегодня важно совершить хорошие дела, отдать, подарить кому-то что-то.

Хорошо обращаться к кому-то за помощью, подавать прошения и выступать с новыми идеями и предложениями.

День подходит практически для любых начинаний. Однако фэн-шуй предостерегает от судов, споров и азартных игр.

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

26 октября, суббота

В этот день стоит быть особенно осторожным и внимательным в обращении с деньгами. Сегодня велика вероятность быть обманутым или попросту потерять кошелек.

А вот для усвоения новой информации — время самое подходящее.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

27 октября, воскресенье

Эдакий домашний день. Надо посвятить его хозяйственным заботам, приусадебному участку. Время подводить итоги, ставить перед собой новые цели. Для начала ремонта также весьма благоприятный момент.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

28 октября, понедельник

Начало недели непростое. Фэн-шуй предостерегает от активных действий, переездов, деловых инициатив. Сегодня будет непросто сосредоточиться. Поэтому, предпочтительнее заняться привычными обязанностями, не требующими логики, кропотливого труда.

Часы удачи: с 14.00 до 16.00.

29 октября, вторник

Последняя подготовка для серьезного рывка. От этого будет зависеть успех ближайшего будущего. Особенно финансовая составляющая.

А пока лучше повременить с путешествиями и переменой места работы.

Часы удачи: с 18.00 до 20.00.

30 октября, среда

Время брать быка за рога! Ставим перед собой большие цели и начинаем путь к ее достижению.

Благоприятное время для дел «на века», для создания семьи, начала обучения, перехода на новое место работы.

Часы удачи: с 8.00 до 18.00.

31 октября, четверг

Хороший день, наполненный светлой энергией. Сегодня многое получиться сделать. Возможны озарения, необычные творческие варианты решения трудных задач.

Стоит браться за фундаментальные дела: строительство, создание семьи, основание нового дела. Но куда как лучше запланировать романтический вечер.

Часы удачи: с 12.00 до 21.00.