Эргоферон и Афалаза получили главную фармацевтическую премию России

Премия «Зеленый Крест» – одна из самых авторитетных и главных наград российского фармацевтического рынка. Ее вручают в нескольких номинациях. На днях прошла очередная торжественная церемония вручения «Зеленого Креста».

В этом году сразу два препарата компании «Материа Медика Холдинг» получили «Зеленый Крест». Эргоферон победил в номинации «Препарат выбора для лечения простуды и гриппа», а Афалаза обошел конкурентов среди «Препаратов выбора для раннего лечения гиперплазии простаты».

– Мы гордимся научными разработками компании, а высокую оценку наших препаратов воспринимаем как символ доверия и признания со стороны потребителей, коллег и партнеров, – заявил научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. – Год назад «Зеленым Крестом» был отмечен наш противокашлевый препарат Ренгалин. В этом году эту престижную премию получили уже два наших лекарственных средства. Особенно приятно, что аптечное сообщество по достоинству оценило Эргоферон. С его участием было проведено семь клинических исследований, так что этот препарат смело можно назвать одним из наиболее изученных российских противовирусных препаратов.

СПРАВКА «КП»

Победителей премии «Зеленый Крест» выбирают в ходе голосования, в котором участвуют более 600 экспертов, представляющих аптечные сети. В состав Экспертного совета входят руководители фармацевтических, дистрибьюторских и аналитических компаний, средств массовой информации, образовательных учреждений, профессиональных ассоциаций и объединений.

В оргкомитете премии – всемирно признанные и независимые исследовательские организации. Организаторы премии гарантируют объективный и беспристрастный выбор лучших компаний и препаратов, представленных на отечественном рынке. Прозрачность конкурса обеспечивали двухуровневая система голосования и автоматизированный процесс обработки данных. В итоге в голосовании приняли участие более 15 тысяч (!) провизоров и фармацевтов.