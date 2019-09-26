Пять важных эффектов от того, что школы уходят в цифру

В школах наших детей уже сейчас учат не так, как учили нас или наших родителей. Это на самом деле трудно принять. Мы же, папы и мамы – тоже люди продвинутые и современные, со смартфонами ходим и дела класса обсуждаем не на родительских собраниях, а в чате в WhatsApp! Но что обсуждается? Почему дети не пишут в прописях, как мы когда-то? Почему не зазубривают таблицу умножения? И вообще решают задачи с условиями, которые нам, взрослым, с первого раза и не понять.

Чем уже отличается процесс образования в современной школе и чем еще будет отличаться?

1. Меняется и сам урок и вообще процесс получения знаний.

- Цифровизация образования – это изменение процесса преподавания с использованием it-инструментов, - объясняет недавний руководитель Департамента информационных технологий Москвы и основатель АНО «Умные города» Артем Ермолаев. – Теперь вы можете удаленно донести ребенку урок, если он болеет или вынужден пропустить занятия по другой причине. И донести его совершенно другим способом. Не обязательно объяснять материал стоя у доски. Можно дать возможность посмотреть видеоурок по теме, а потом дать задания. Причем, коллективное. Чтобы несколько ребят, сидя у себя дома, вместе могли его выполнить и таким образом пройти учебный материал, и научиться работать в команде.

Даже если учитель по старинке привык опираться на тот или иной бумажный учебник, у него появляется возможность проиллюстрировать любую часть урока и любую тему заданиями с онлайн-платформы. Например, предмет окружающий мир. Здесь много чего можно показать. Разные страны, рассказав о национальных особенностях каждой, природу, удивительных животных.

- Нынешние школьники привыкли пользоваться электронными гаджетами, в которых всегда есть визуальный и интерактивный контент, – замечает руководитель отдела онлайн-платформы Учи.ру Сергей Веременко. - Поэтому логично использовать такие форматы в образовательных целях. Например, можно не просто увидеть модель Солнечной системы на уроке окружающего мира, но и вместе с классом ответить на интересные вопросы по теме, самим подписать планеты и убедиться, что ты все понял. При этом тему можно «проходить» не только в классе, но и дома, занимаясь с родителями.

- Цифровизация – не происходит ради цифровизации, а для того, чтобы ребенок получал знания в интересной и понятной ему форме, - добавляет Ермолаев. – А еще пожалейте школьника – ну это же жуть, когда ребенок весом 20 килограмм вынужден идти в школу с 15-килограммовым рюкзаком! А ведь книжки может заменить планшет, телефон или интерактивная доска.

2. Учитель избавляется от бумажной работы.

Сколько уже лет педагоги жалуются на дикое количество отчетов, которых с них требуют. Каждый новый руководитель обещает – вал отчетов сократим. Увы. Но решить проблему можно подойдя с другой стороны.

- Каждому учителю нужно делать учебный план, писать отчеты. Цифровые технологии позволяют весь нужный для учителей контент собрать в большое облако, - объясняет Ермолаев. - Учитель оттуда берет материалы для преподавания. И ими же отчитывается. Причем, берет тот контент, у которого высокий рейтинг популярности. То есть это уже не самодеятельность, а использование лучших практик. Есть другой вариант – он сам создает этот контент. И в этом случае он еще может заработать денег. Во-первых, если он создал хороший контент и им стали пользоваться коллеги, ему город заплатит премию. А во-вторых, он этот контент может использовать, чтобы репетитором.

3. Проще становится общение учителей и родителей.

Сейчас практически в каждой школе страны есть электронный журнал. Педагоги, папы и мамы (а порой и бабушки с дедушками) могут получать информацию и обмениваться ей. Оценки ребенка можно посмотреть прямо с экрана своего телефона.

- Иногда не успеваю я в журнал выставить оценку ученику, как раздается звонок его мамы: «А за что вы моему тройку поставили?» - рассказывала мне учительница одной из столичных школ. – С одной стороны, хорошо, что мама так следит за успехами сына. С другой, исчезает соблазн проделать некоторые комбинации с дневником, как это было в нашем детстве. Ребенок знает, что его достижения открыты для родителей.

4. Улучшение качества образования.

Конечно, сделать урок интереснее, а объяснение материала понятнее – уже достойная цель. Но цифровизация образования позволяет еще и к каждому ребенку подобрать свой «ключик», что при прежней системе обучения было очень непросто.

- Не всегда отметка важна. Если он все сделал правильно и получил 5 – это не обязательно хорошо. Важно с какой скоростью ребенок выполнял задание, - продолжает Ермолаев. - Если он над этим сидел 5 часов – это значит, что у нас проблемы. Плюс цифровизации состоит в том, что у нас есть инструменты, позволяющие понять индивидуальную траекторию ребенка. Почему этот ученик делает задание 15 минут, а другой – 5 часов? Ответ на этот вопрос поможет учителю понять, как ему лучше объяснить задачу, какие задания подобрать.

Одна из возможностей новых сервисов - онлайн-мониторинг успеваемости каждого ученика с подробным анализом совершенных ошибок и затраченному времени. В последнее время для такого стали использовать искусственный интеллект. Алгоритмы машинного обучения, которые применяются, например, на онлайн-платформе Учи.ру позволяют подстраиваться под темп ребенка, формировать для его индивидуальную образовательную траекторию. Работая на таком платформе, ребенок может «пройти» тему удобным для него путем, вернуться к «пробелам» и разобраться в пройденном классом материале.

- Мы можем удерживать внимание ученика за счет постоянного диалога с платформой и интерактивных механик, - объясняет Веременко. – У нас, например, встроенный в платформу искусственный интеллект умеет давать такие подсказки, которые позволяют ребенку самому прийти к правильному ответу. Это развивает самостоятельность, учит принимать решения и, конечно, повышает образовательные результаты.

На онлайн-платформе Учи.ру сегодня занимаются больше 3,2 миллионов школьников. Каждая карточка-задание продумана и спроектирована командой педагогов, методистов, дизайнеров, иллюстраторов.

- Два раза в неделю мы приглашаем в наш офис школьников, наших юных экспертов, которые тестируют наши задания. Часто мы консультируемся с учителями, работающими в школах, чтобы сделать продукт наиболее удобным для них. В новом учебном году будет расширен функционал для работы учителе. Он сделает более удобным процесс составления цифрового урока и отработки домашних заданий, - делится Сергей Веременко.

5. Развитие самих учителей (да и родителей тоже).

Новые технологии в образовании – это не только «оцифровка» уроков и возможность выполнять домашние задания онлайн. Очень важный результат нынешних процессов (хотя и на первый взгляд не очевидный) – формирование нового педагогов. Это люди, которые хотят и умеют отойти от устаревшей классно-урочной системы. Сделать процесс получения знаний интересным и современным.

- Цифровизация – не просто использование гаджетов педагогами в школьных стенах, а перестроение самой системы образования – то есть появление современных методик и развитие новых навыков учителей, - замечает Ермолаев.

Учитель уже не может полагаться на конспект урока, написанный двадцать лет назад. Ему нужно и самому учиться, находить подходы к современным детям. Новые технологии дают гораздо больше возможностей, чем это было даже лет десять назад, для ведения урока, для индивидуализации образования, для освоения новых форм получения знаний.

Домашнее задание. А как же без него?

Мы предлагаем родителям и учителям пройти одно из олимпиадных заданий Учи.ру, с которым легко справляются школьники. А какого результата добьетесь вы?