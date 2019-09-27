Итальянцы едут на Ставрополье за казачьей экзотикой

Самый хороший способ погрузиться в незнакомую культуру - приехать туда, где можно попробовать национальное блюдо, примерить костюм, пообщаться с носителями традиций. Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края активно работает над развитием этнотуризма в регионе. И сегодня у тех, кто отдыхает на курортах Кавминвод, есть возможность совместить оздоровление минеральными водами и знакомство, например, с казачьим укладом жизни.

Проходите в хату!

Популярные казачьи подворья, рассказали в минтуризма СК, располагаются в станице Боргустанской (20 минут на машине от Ессентуков) и поселке Горячеводском - историческом районе Пятигорска.

- Хату мы построили специально, но в ней все по-настоящему: печка, казачьи шашки, утварь, - рассказывает Елена Кучмасева, руководитель горячеводского этнокомплекса «В гости к казакам». - К нам приезжают со всей России и из-за рубежа: были китайцы, итальянцы, французы, немцы. Всем так нравится, что не замечают, как пролетают 2 часа экскурсионной программы.

На подворье держат кур, гусей, свиней и даже яков, можно покататься на лошадях, зайти в хату, рассмотреть иконы, старые фотографии, угоститься традиционным узваром из груши-дички.

- Посмотрели, как казаки невест сватают, попробовали вареничков, картошечки из печи - это, знаете, прям экзотика! - рассказывает Ирина из Подольска. - А при виде домотканых ковриков у кровати аж сердце защемило - у моей прабабушки были подобные!

Все, как в музее, только можно трогать экспонаты, а экскурсовод совмещает историю с рассказами о жизни и казачьими песнями.

- Не удержалась, начала танцевать, когда заиграла музыка, - улыбается итальянка София, приехавшая на Кавминводы из Рима. - Здесь все так необычно, но очень интересно!

В Боргустанской основа экспозиции «Казачье подворье» - столетняя хата, построенная казаком Павленко. Здесь покажут, как устроена летница - летняя кухня, сторожевая башня и казачий редут. А в старинной усадьбе у русской печи хозяйка расскажет, как погладить белье рубелем, разжечь светец, еще и даст гостю самому попробовать.

Нужна поддержка

Исторически сложилось, что Ставрополье - казачий и многонациональный край. Региональное министерство туризма по поручению правительства Ставропольского края развивает этнографический туризм как один из наиболее популярных видов. Работа ведется в рамках Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 года и Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года.

В этом году специалисты министерства актуализировали реестр объектов показа и экскурсионных маршрутов. Сведения уже опубликованы на официальном портале краевого туристского информационного центра, а также на национальном портале «Russia.Travel».

В рамках реализации государственной краевой программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» за счет средств краевого бюджета идет повышение квалификации специалистов в области туризма, организуются обучающие семинары для туроператоров, оказывается поддержка по организации событийных мероприятий в районах, создается система туристской навигации.

Чтобы этнотуризм развивался активнее, предпринимателям, готовым создавать соответствующие объекты, нужна поддержка, считают в минтуризма. Планируется разработать комплекс мер, включающих субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию туробъектов.

Угостят плящиндой

- Хочется, чтобы туристы, отдыхающие на курортах КМВ, могли познакомиться с самыми разными достопримечательностями края, - говорят в минтуризма. - Поэтому ищем и продвигаем новые маршруты, используем инфотуры как эффективный формат работы с туроператорами. 18 сентября в целях развития внутреннего туризма совместно с администрацией Левокумского муниципального района минтуризма провел информационный тур для представителей турорганизаций Ставрополья по туристским маршрутам района. В дальнейшем планируется заключение соглашений с туроператорами о включении этнографических объектов в экскурсионные туры.

В поселке Новокумский располагается первое этническое подворье - центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан, построенный 7 лет назад за счет средств краевого бюджета.

Ехать не близко, из Ессентуков - 3 часа, но оно того стоит. Некрасовцы больше двух веков прожили в Турции, при этом сумели сохранить язык и уникальную культуру. Вернулись на родину только в 1962 году. Яркое убранство казаков-некрасовцев, сдержанность и строгость молокан - уклад жизни, религия, традиции, фольклор и у тех, и у других особенные. Такого нигде больше не увидишь!

Фото: stavcomnat.ru

Хранители культур в этнодеревне раскроют красоту жизни своих народов, научат мастерить тряпичных кукол, покажут, как лепить вареники по старинным рецептам, и накроют стол с традиционными блюдами. Например, некрасовцы угощают плящиндой - это нежнейший рулет с начинкой из тыквы.

Здесь же можно посетить музей, старообрядческий храм и православную часовню.

Как сообщают в региональном минтуризма, по 5 разработанным совместно с краевыми туроператорами маршрутам, включающим объекты из проекта «Чудеса Ставрополья» (в том числе культурный центр казаков-некрасовцев), проведены экскурсионные туры более чем для 3000 школьников края.

Праздники с историей

Отличная возможность познакомиться с традициями и обычаями - народные праздники.

В Минводах 2 ноября во второй раз проведут праздник молодого вина, которое по-казачьи называется уважительно «Чихирь Иванович». И он снова пройдет на территории создаваемого казачьего культурно-исторического центра. Здесь уже действует церковь - расписная и нарядная, «как шкатулочка», стоит памятник погибшим казакам, открыт исторический музей, экспонаты для которого собирал городской атаман Олег Губенко.

- Еще один музейный зал будет расположен в казачьем курене, который мы сейчас достраиваем, там будет все, что связано с бытом, культурой казаков XIX - начала XX веков, - рассказал атаман. - Делаем все аутентично, из самана, крышу кроем дореволюционной черепицей, доделываем русскую печку. Надеемся успеть к празднику молодого вина.

Как и в прошлом году, гостей будут радовать чихирем и дымкой - фруктовым самогоном, который делается не на продажу, а только для угощения, наварят шулюма, откроют соленья и пригласят всех желающих.

А 4 декабря отмечается День казачки. Больше 15 лет в этот день в Ставрополе проводят большой конкурс для казачек, на который съезжаются гости из соседних регионов. Минтуризма готовит его во взаимодействии с краевым комитетом по делам национальностей и казачества, краевым Советом женщин, Домом народного творчества, краевым казачьим центром.

Казачки показывают себя как умелые мастерицы, демонстрируют кулинарные таланты и артистизм, знание традиций. Под девизом «Казачка настоящая - та, что работящая!» проходит конкурс на умение управляться в быту.

кстати

На Ставрополье мирно уживаются несколько десятков национальностей. Традиционно на День края в сентябре и в День народного единства организуются праздничные национальные подворья.

В эти дни слышны разноголосые песни, повсюду зажигательные танцы, к которым можно присоединиться. На мини-выставках - старинные предметы быта, традиционные музыкальные инструменты, костюмы. Осетины, армяне, карачаевцы, ногайцы, азербайджанцы, представители других народов готовят свои блюда, чтобы угощать гостей, организовывают игры и мастер-классы. А самое главное, празднуют вместе, как одна семья.

будь в курсе!

Подробная информация о различных видах туризма, а также календарь событий - на портале stavtourism.ru