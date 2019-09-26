2019-09-26T13:45:25+03:00
Дом. Семья

Kinder Chocolate предлагает посмотреть на мир глазами ребенка и приглашает к участию в акции «Откройте детский взгляд на вещи!»

Каким бы мы увидели мир, если бы посмотрели на него глазами ребенка? Как воспринимают наши дети окружающее пространство? Что они могут увидеть в обычной комнате, фантазируя и мечтая?
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Именно эти вопросы, актуальные для многих взрослых, вдохновили команду бренда Kinder® Chocolate на создание новой активации, приуроченной к смене упаковки.

Совсем недавно, в августе 2019 года, произошло знаменательное событие для бренда Kinder®: легендарная упаковка всеми любимого Kinder® Chocolate преобразилась и обрела нового героя. Созданию новой упаковки предшествовала большая и кропотливая работа с целью определить идеальный образ современного ребенка. В течение двух лет проводилось глобальное исследование, в рамках которого было опрошено более 6800 человек: в Германии, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, Китае и России. Так какое же оно, новое поколение Kinder®? Умные, смелые, беспристрастные, в чем-то даже дерзкие - именно так представляют современных детей потребители по всему миру. И вот с упаковки Kinder® Chocolate на нас смотрят веселые и слегка озорные глаза ребенка.

В сентябре 2019 года - именно в честь обновления упаковки - бренд запустил новый проект «Откройте детский взгляд на вещи!», где родителям предлагается помечтать вместе со своими детьми и с головой погрузиться в яркий мир детского воображения. Ведь если для взрослых реальность и фантазия — это совершенно разные вещи, то для ребенка они сливаются воедино, - на этом как раз и основана креативная идея проекта.

«Раньше мы считали, что ребенок - маленький взрослый, который отличается от нас только тем, что меньше знает и умеет. Однако оказалось, что это совсем другие люди, у которых свой язык, и нам приходится его учить. Одно из ключевых отличий детей в том, что они живут в текущем моменте куда больше взрослых. Для них все, что происходит в их воображении или игре не менее, а часто и более важно, чем серьезные дела. И совместные игры со взрослыми - возможность поделиться чем-то важным, ведь игрушки выражают именно их желания и чувства лучше, чем слова. Поэтому игры, в которые ребенок и взрослый играют с удовольствием - фундамент для близких и доверительных отношений. А значит эти занятия заслуживают того, чтобы им находилось время в семейном расписании наравне с другими делами», – комментирует детский психолог и специалист по современному отцовству Александр Покрышкин.

Включиться в активацию очень просто. Для это родителям всего лишь нужно зайти на сайт www.kinder.com, загрузить фотографию чека о покупке любой упаковки Kinder® Chocolate, также фото любого окружающего вас пространства, и затем отредактировать его в векторном изображении. А чтобы вы смогли максимально ярко проявить свою творческую индивидуальность и действительно открыть в себе детский взгляд на вещи, в векторном редакторе вам будут предложены различные графические элементы, цвета и эффекты, которые сделают фотографию по-настоящему уникальной! Авторы самых лучших работ получат возможность побороться за главный приз - обустройство детской комнаты.

Но даже на этом погружение в детство не заканчивается, так как на сайте https://www.kinder.com/ru/ru/xp/chocolate/neural/ вы можете пройти еще тест с простыми вопросами и на основании своих ответов получить персонализированный образ, который отражает вашу детскую сущность. Также на сайте вы найдете современную нейросеть, способную обработать самые обычные фотографии и сделать их сказочными и неповторимыми. Стоит только загрузить фото, например одной из комнат вашей квартиры, и посмотреть, как оно автоматически изменится, дополнившись детскими рисунками. Детям предлагается активно творить вместе с родителями. А готовыми работами родители могут поделиться в социальных сетях и в онлайн-галерее на сайте www.kinder.com.

Приглашаем всех родителей погрузиться в яркий мир детской фантазии и увидеть мир глазами ребенка посредством совместной игры. Встречайте Kinder® Chocolate в новой упаковке и присоединяйтесь к активностям на сайте бренда! Откройте детский взгляд на вещи!

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