2019-09-26T13:46:21+03:00
Досуг

В честь 45-летия БАМа откроется гранидозная фотовыставка

Посетить ее можно совершенно бесплатно на "Винзаводе"
Евгений САЗОНОВ
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Увидеть все фотографии БАМа можно будет совершенно бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод». Фото: www.бам45.рфУвидеть все фотографии БАМа можно будет совершенно бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод». Фото: www.бам45.рф
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Два изгиба БАМа - природный и рукотворный… Так увидел Байкало-Амурскую магистраль один из участников фотовыставки, которая откроется 1 октября - в день компании ОАО «РЖД» - и будет посвящена 45-летию легендарной железной дороги.

Увидеть все фотографии можно будет совершенно бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Известные фотографы специально для этого проекта проводили съемки по всему маршруту магистрали, чтобы показать, каким является БАМ сегодня. А «Комсомолка» познакомит вас с лучшими работами на сайте kp.ru.

Еще больше фото - на www.бам45.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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