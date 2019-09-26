В честь 45-летия БАМа откроется гранидозная фотовыставка

Два изгиба БАМа - природный и рукотворный… Так увидел Байкало-Амурскую магистраль один из участников фотовыставки, которая откроется 1 октября - в день компании ОАО «РЖД» - и будет посвящена 45-летию легендарной железной дороги.

Увидеть все фотографии можно будет совершенно бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Известные фотографы специально для этого проекта проводили съемки по всему маршруту магистрали, чтобы показать, каким является БАМ сегодня. А «Комсомолка» познакомит вас с лучшими работами на сайте kp.ru.

Еще больше фото - на www.бам45.рф