Проект доктора Шишонина: победить гипертонию без лекарств

Если у вас или ваших близких в медкарте стоит диагноз «гипертония», вы наверняка слышали про доктора Шишонина. Хотя бы краем уха - точно. Это доктор-блогер. Аудитория Александра Шишонина в интернете порядка 15 миллионов человек.

Не болезнь, а реакция организма

- Гипертония - это не диагноз, не болезнь, - объясняет к.м.н., руководитель и основатель собственной клиники Александр Шишонин. - Это распространенный симптом. Реакция организма на что-то! Называть гипертонию болезнью - значит опускаться до уровня пещерного шамана… Только вместо сеансов, танцев с бубном вам прописывается регулярный прием таблеток.

При этом гипертонией страдают около 26% людей во всем мире. Только в России - порядка 30 миллионов человек. И только в 5% случаев врачам удается выявить причину ее возникновения: опухоль надпочечников, узлы в щитовидной железе и так далее. В остальных же 95% ставят диагноз так называемая «эссенциальная гипертония».

То есть давление скачет - но причину медики выявить не могут. Считай, расписываются в собственном бессилии. И начинают пичкать человека лекарствами. Пациент встает на путь интоксикации и постепенной деградации: ведь он обречен принимать препараты пожизненно. Или… не обречен?

- Проблема в том, что врачи не используют комплексного подхода, не учитывают физиологию человека, - продолжает доктор Шишонин. - А ведь советские физиологи давным-давно нашли и описали причину той самой эссенциальной гипертензии. С возрастом, с развитием остеохондроза, нарушается кровообращение в шее. Мозгу, который управляет всеми процессами в организме, не хватает кислорода. Естественно, он дает команду сердцу: давай, качай! И сердце начинает работать в усиленном режиме, поднимая давление «в поршнях».

Человек идет к врачу - ему прописывают лекарства. Давление снижается. Но организм всегда найдет способ обойти ограничения. В ответ врачи увеличивают дозу лекарств. Дальше «голодающий» мозг подключает гипоталамус, требуя больше сладкого. «Мне нужен сахар!» Меняются пищевые стереотипы. И вот вы уже на пути к сахарному диабету и прочим серьезным заболеваниям: аритмии, атеросклерозу.

А ведь изначальная проблема - в шее! И если наладить кровоток, то исчезнет и гипертония, и ее осложнения. А значит, и лекарства не нужно будет больше принимать.

Правила «Клуба бывших гипертоников»

- Первый этап моего проекта: я разработал лечебно-профилактическую гимнастику. Простые упражнения, которые позволяют восстановить кровоток в шее, - рассказывает доктор Шишонин. - Гимнастика есть в свободном доступе в интернете. И она действительно помогает очень многим людям.

Но проект доктора - это не только всем доступная гимнастика. Те, у кого есть возможность, приезжают в клинику в Москву: здесь доктор помогает в тяжелых, запущенных случаях. Проводит диагностику (разработанное в клинике доскональное УЗИ), вручную «перебирает» шею. В клинике есть специальные тренажеры: ведь мало восстановить кровоток, надо укрепить мышцы шеи, чтобы он и дальше не нарушался. Кстати, записаться на прием можно на сайте клиники: shishonin.ru

Каждый год через руки доктора (буквально!) проходит около 5 тысяч человек. Самому старшему его пациенту - 92 года! Гуляя по коридорам клиники, мы, корреспонденты «Комсомолки», убедились: желающих попасть к доктору множество. У его кабинета очередь. Телефон звонит не переставая. Пациенты едут со всей России, из Израиля, США, Европы и даже Новой Зеландии. Но, разумеется, принять доктор Шишонин может далеко не всех желающих.

И поэтому был разработан второй этап проекта по борьбе с гипертонией.

Не так давно в сети появился «Клуб бывших гипертоников». У клуба есть свой сайт doctor-shishonin.ru и странички в соцсетях: Одноклассниках, Инстаграме, Фейсбуке.

О новой лечебной гимнастике

- Людям, которые хотят сохранить здоровье и молодость, постоянно не хватает информации: о том, какие цели ставить, чем питаться, о процессах, которые происходят внутри нашего тела в той или иной ситуации, - объясняет доктор Шишонин. - На странички «Клуба бывших гипертоников» я выкладываю видеоролики, объясняющие эти важные моменты. У нас работает обратная связь, членам клуба приходит рассылка.

Недавно я разработал видеокурс более продвинутой, лечебной гимнастики «Гимнастика доктора Шишонина 2019». Часть ее, первые пять упражнений, бесплатна для членов «Клуба бывших гипертоников». (Это уже повод вступить в него, согласитесь! - Ред.)

Если член «Клуба бывших гипертоников» решает приобрести весь видеокурс - предполагается скидка. Скидка будет и на электронную версию книги доктора Шишонина «Медицина здоровья против медицины болезней. Другой путь. Как избавиться от гипертонии, диабета и атеросклероза». Книга прелюбопытная и написана легко. В ней и небольшие уроки физиологии, и необычный взгляд доктора на причины рака (это вообще отдельная тема!), рассказы пациентов.

И даже рецепты блюд для правильного питания, которое легко помогает похудеть, а значит, чувствовать себя бодрым и здоровым.

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