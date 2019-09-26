2019-09-26T18:12:02+03:00
Экономика

Каждый пятый бизнесмен в России пользуется бизнес-навигатором МСП

Платформа будет интегрирована с государственными информационными системами промышленности и ЖКХ
Поделиться:
Презентация возможностей бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства состоялась в первый день работы пятого Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.Презентация возможностей бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства состоялась в первый день работы пятого Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
Изменить размер текста:

Презентация возможностей бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства состоялась в первый день работы пятого Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. На мероприятии присутствовали глава Башкортостана Радий Хабиров, генеральный директор АО "Корпорация «МСП»" Александр Браверман, депутат Государственной Думы Рифат Шайхутдинов.

Навигатор был запущен в 2016 году, но полноценно эксплуатируется с 2017 года. Он представляет собой онлайн-ресурс для желающих открыть или расширить свое дело и получить максимальную информацию об окружающей бизнес-среде.

Генеральный директор АО "Корпорация «МСП» Александр Браверман, отвечая на вопросы в ходе презентации, сообщил, что бизнес-навигатор по поручению президента России будет интегрирован с государственными информационными системами промышленности и ЖКХ.

«У нас есть предложения от ряда стран по покупке этой платформы», – сообщил Александр Браверман, рассказывая о перспективах распространения бизнес-навигатора.

Портал сочетает в себе 160 различных сервисов и дает доступ к данным по 90 видам бизнеса в 172 крупнейших городах. Услуги навигатора предоставляются бесплатно. В карточках по организациям можно найти информацию об учредителях, руководителях, проверках, судебных процессах, банкротстве, связанных компаниях и многое другое. Также в карточках отображается эффективность компании, зависимость от заемных средств, принадлежащая ей интеллектуальная собственность, действующие и исполненные контракты и так далее.

«Каждый пятый предприниматель страны зарегистрирован на нашем портале. Но для нас самое главное, когда бизнесмены за счет сервисов портала увеличивают свою выручку по итогам года. И по статистике 51% предпринимателей, которые воспользовались порталом, в течение следующего года этот показатель увеличили», – отметил модератор презентации Айдар Зубаиров. Затем сами предприниматели поделились опытом пользования бизнес-навигатором.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2500 делегатов из 30 стран. Онлайн-трансляции событий Форума, организованного правительством Башкирии, доступны всем желающим на сайте sco-brics.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Илья Шестаков: цена на рыбу зависит от стремления к наживе торговых сетей и количества посредников
В студии "Комсомолки" на Восточном экономическом форуме глава Росрыболовства рассказал о том, как меняется отрасль с вводом в строй новых промысловых судов и перерабатывающих предприятий
Золотая Колыма стала юниорным регионом
Одним из перспективных направлений геологоразведки, в том числе и для более основательного привлечения инвестиций в эту отрасль, станут юниорные компании. Для России это своего рода ноу-хау. В 2019 году юниорным регионом стала золотая Колыма
Главная задача: люди должны хотеть здесь жить
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на полях ВЭФ рассказал «КП» о ключевых проектах, которые реализуются в регионе, об интересе иностранных инвесторов, а также о том, что может стать еще одним камчатским чудом, наряду с чудесами природы полуостров
Новости 24
Британскому послу жаль расставаться с Россией
США ввели санкции против менеджеров российской компании "Совфрахт"
Лавров встретился с главой МИД Грузии
«Ничего подобного нет в Москве»: Патриарх Кирилл высоко оценил работу Поволжского Православного института в Тольятти
Россия и Китай обвинили США в причастности к беспорядкам в Гонконге
Синоптики назвали погодные приметы, которым можно верить
Умер Геннадий Манаков - советский летчик-космонавт
Автор жалобы о звонке Трампа Зеленскому: Белый дом старался скрыть все записи разговора
Актера из фильма "Шапито-шоу" избил московский таксист
В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
Эрдоган: при землетрясении в Стамбуле ранения получили восемь человек
Задержаны восемь участников банды криминального авторитета Шишкана
Сервис "Юла" запускает истории для продвижения товаров и услуг
Администрация Гонконга начала первый политический диалог с жителями города
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проведет два дня в Самарской митрополии
Пассажирка решила проветрить самолет и открыла аварийный выход
Более 75% россиян не пользовались услугами фотографов последние два года
В Кремле рассказали о предложении Путина по РСМД
Путин направил жене Жака Ширака телеграмму с соболезнованиями
В России завели уголовное дело против ветерана латышского легиона СС
Гусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира
Александр Головин впервые включен в символическую сборную чемпионата Франции
В правительстве утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах
Мошенник обхитрил замруководителя отдела московского СК
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Турции