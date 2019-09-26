Каждый пятый бизнесмен в России пользуется бизнес-навигатором МСП

Презентация возможностей бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства состоялась в первый день работы пятого Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. На мероприятии присутствовали глава Башкортостана Радий Хабиров, генеральный директор АО "Корпорация «МСП»" Александр Браверман, депутат Государственной Думы Рифат Шайхутдинов.

Навигатор был запущен в 2016 году, но полноценно эксплуатируется с 2017 года. Он представляет собой онлайн-ресурс для желающих открыть или расширить свое дело и получить максимальную информацию об окружающей бизнес-среде.

Генеральный директор АО "Корпорация «МСП» Александр Браверман, отвечая на вопросы в ходе презентации, сообщил, что бизнес-навигатор по поручению президента России будет интегрирован с государственными информационными системами промышленности и ЖКХ.

«У нас есть предложения от ряда стран по покупке этой платформы», – сообщил Александр Браверман, рассказывая о перспективах распространения бизнес-навигатора.

Портал сочетает в себе 160 различных сервисов и дает доступ к данным по 90 видам бизнеса в 172 крупнейших городах. Услуги навигатора предоставляются бесплатно. В карточках по организациям можно найти информацию об учредителях, руководителях, проверках, судебных процессах, банкротстве, связанных компаниях и многое другое. Также в карточках отображается эффективность компании, зависимость от заемных средств, принадлежащая ей интеллектуальная собственность, действующие и исполненные контракты и так далее.

«Каждый пятый предприниматель страны зарегистрирован на нашем портале. Но для нас самое главное, когда бизнесмены за счет сервисов портала увеличивают свою выручку по итогам года. И по статистике 51% предпринимателей, которые воспользовались порталом, в течение следующего года этот показатель увеличили», – отметил модератор презентации Айдар Зубаиров. Затем сами предприниматели поделились опытом пользования бизнес-навигатором.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2500 делегатов из 30 стран. Онлайн-трансляции событий Форума, организованного правительством Башкирии, доступны всем желающим на сайте sco-brics.ru.