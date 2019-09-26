2019-09-26T18:38:28+03:00
Экономика

На Молодежном дне #ВместеЯрче РЭН представят идеи цифровизации ТЭК

Результаты работы молодых специалистов оценят эксперты отраслевых компаний
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Фото: Фонд РосконгрессФото: Фонд Росконгресс
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5 октября года в Москве в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя» пройдут соревнования Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе президента России Владимира Путина.

В соревнованиях примут участие 17 молодежных команд, представляющих компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов: ПАО «Т Плюс», ПАО «НЛМК», АО «СО ЕЭС», ООО «СамараНИПИнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «ФСК ЕЭС», СИБУР, АО «Янтарьэнерго», МРСК Северо-Запада, ПАО «МОЭСК», ПАО «ОГК-2», Иркутская нефтяная компания, Зарубежнефть, АО «СибурТюменьГаз», ПАО «Энел Россия», «СИБУР-Кстово».

Участники представят решения инженерного кейса «Цифровая трансформация энергетической компании»: они определят достаточный уровень цифровизации и автоматизации процессов и оценят влияние цифровизации на изменение бизнес-модели в своих компаниях.

На разработку решений участникам было дано всего 10 дней. Результаты работы молодых специалистов оценят эксперты отраслевых компаний.

Победителям соревнований Лиги молодых специалистов вручат кубок министр энергетики России Александр Новак и министр науки и высшего образования России Михаил Котюков в ходе встречи с участниками Молодежного дня #ВместеЯрче «Диалог на равных».

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

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