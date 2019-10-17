«Безопасная дорога глазами детей»: в Вологде снимут видео о ПДД с участием школьников

«Переходить дорогу можно только на зеленый свет», «Перед тем как перейти улицу, надо посмотреть по сторонам», «Быть внимательным, когда идешь по пешеходному переходу» - все эти правила знает наизусть каждый житель города с малых лет. Однако как много людей найдется, кто ни разу не нарушал эти простые рекомендации?

Мы торопимся, бежим на «красный», в голове мелькает мысль: «все равно машин нет». В следующий раз ступаем на пешеходный переход с громкой музыкой в наушниках или разговаривая по телефону. Разве кто-то в этот момент думает, что из-за угла может неожиданно выскочить автомобиль и застать врасплох?

Напомнить о важности простых правил безопасности на дороге решила анонимная некоммерческая организация «Федерация автомобилистов Вологодской области». При этом представители федерации решили подойти к вопросу творчески и привлечь внимание сразу как взрослых, так и детей.

На средства президентского гранта организация планирует снять цикл видеороликов, главными героями в которых выступят школьники, а точнее участники Отрядов Юных инспекторов дорожного движения. На сегодняшний день в городе Вологда созданы уже 36 таких отрядов, в которые входят ученики 34 местных школ. Ребята с удовольствием принимают участие в мероприятиях федерации и напоминают местным жителям о важности соблюдения ПДД.

Видеоуроки планируется сделать не только познавательными, но и развлекательными. Организаторы делают большую ставку на социальные сети, если ролик приглянется пользователям, то наберем много лайков и репостов, разойдется среди широкой аудитории.

«Ролики будут запоминающимися и информативными, а главные их участники – дети - смогут в доступной игровой наглядной форме объяснить основные правила и принципы безопасного поведения на дороге. Обязательно в роликах будут использоваться молодежные «фишки», да и сами уроки будут носить не только образовательный, но и развлекательный характер», - отмечают авторы проекта.

Кроме того, представители федерации надеются, что подобные видеоролики будут иметь куда больше эффекта, чем советы и напоминания взрослых. Педагоги часто дают правильные, но скучные наставления, а если о том же говорит школьный товарищ, то не прислушаться к нему невозможно.

«Проект охватит и родителей, которые захотят поддержать своего ребенка, таким образом, мы вовлечем в пропаганду правил дорожного движения достаточно большую часть населения», - считают в федерации.

Авторы проекта планируют также использовать уличные граффити для привлечения внимания к проблеме и создания «хайпа». Организаторы уверены, что современные технологии и методики помогут заинтересовать молодежную аудиторию. Благодаря вовлечению в проект детей, подрастающее поколение не только лучше выучит правила, но и будет нести социальную ответственность за их соблюдение, а также личным примером сможет вовлечь свое окружение.

За безопасность!.

СТАТИСТИКА

По данным ГИБДД Вологодской области количество дорожно-транспортных происшествий за 2018 год возросло на 4,5 % (с 1499 до 1566). На пешеходных переходах за данный период случилось 240 ДТП. Число аварий с участием несовершеннолетних увеличилось со 198 до 240, в том числе в Вологде с 51 до 86. В результате дорожных аварий в 2018 году в регионе погибло 142 человека, 18 из них из-за нарушения ПДД пешеходами.