2019-10-17T11:36:14+03:00
Общество

«Безопасная дорога глазами детей»: в Вологде снимут видео о ПДД с участием школьников

Дети расскажут сверстникам о важности соблюдения правил безопасности
Кристина СОБОЛЕВА
Поделиться:
В Вологде дети расскажут о важности соблюдения ПДДВ Вологде дети расскажут о важности соблюдения ПДДФото: Елена БЕЗГОДОВА
Изменить размер текста:

«Переходить дорогу можно только на зеленый свет», «Перед тем как перейти улицу, надо посмотреть по сторонам», «Быть внимательным, когда идешь по пешеходному переходу» - все эти правила знает наизусть каждый житель города с малых лет. Однако как много людей найдется, кто ни разу не нарушал эти простые рекомендации?

Мы торопимся, бежим на «красный», в голове мелькает мысль: «все равно машин нет». В следующий раз ступаем на пешеходный переход с громкой музыкой в наушниках или разговаривая по телефону. Разве кто-то в этот момент думает, что из-за угла может неожиданно выскочить автомобиль и застать врасплох?

Напомнить о важности простых правил безопасности на дороге решила анонимная некоммерческая организация «Федерация автомобилистов Вологодской области». При этом представители федерации решили подойти к вопросу творчески и привлечь внимание сразу как взрослых, так и детей.

На средства президентского гранта организация планирует снять цикл видеороликов, главными героями в которых выступят школьники, а точнее участники Отрядов Юных инспекторов дорожного движения. На сегодняшний день в городе Вологда созданы уже 36 таких отрядов, в которые входят ученики 34 местных школ. Ребята с удовольствием принимают участие в мероприятиях федерации и напоминают местным жителям о важности соблюдения ПДД.

Видеоуроки планируется сделать не только познавательными, но и развлекательными. Организаторы делают большую ставку на социальные сети, если ролик приглянется пользователям, то наберем много лайков и репостов, разойдется среди широкой аудитории.

«Ролики будут запоминающимися и информативными, а главные их участники – дети - смогут в доступной игровой наглядной форме объяснить основные правила и принципы безопасного поведения на дороге. Обязательно в роликах будут использоваться молодежные «фишки», да и сами уроки будут носить не только образовательный, но и развлекательный характер», - отмечают авторы проекта.

Кроме того, представители федерации надеются, что подобные видеоролики будут иметь куда больше эффекта, чем советы и напоминания взрослых. Педагоги часто дают правильные, но скучные наставления, а если о том же говорит школьный товарищ, то не прислушаться к нему невозможно.

«Проект охватит и родителей, которые захотят поддержать своего ребенка, таким образом, мы вовлечем в пропаганду правил дорожного движения достаточно большую часть населения», - считают в федерации.

Авторы проекта планируют также использовать уличные граффити для привлечения внимания к проблеме и создания «хайпа». Организаторы уверены, что современные технологии и методики помогут заинтересовать молодежную аудиторию. Благодаря вовлечению в проект детей, подрастающее поколение не только лучше выучит правила, но и будет нести социальную ответственность за их соблюдение, а также личным примером сможет вовлечь свое окружение.

За безопасность!.

СТАТИСТИКА

По данным ГИБДД Вологодской области количество дорожно-транспортных происшествий за 2018 год возросло на 4,5 % (с 1499 до 1566). На пешеходных переходах за данный период случилось 240 ДТП. Число аварий с участием несовершеннолетних увеличилось со 198 до 240, в том числе в Вологде с 51 до 86. В результате дорожных аварий в 2018 году в регионе погибло 142 человека, 18 из них из-за нарушения ПДД пешеходами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Вальдау нужен нам самим”: Семья из Белгорода взялась восстанавливать старинный замок - а он их за это отблагодарил
Вальдау - один из трех сохранившихся замков Калининградской области, открытых для посещения. Ему 755 лет, он видел тевтонских рыцарей и Петра I. Сохранить это удивительное наследие взялись неравнодушные люди - при помощи президентского гранта
Популярная художница расписывает детдома в Орловской области
Анна Ненко выросла в приюте в городе Мценске. А сейчас ее картины украшают частные коллекции в России и Европе. Часть денег, заработанных от продажи полотен, она тратит на то, чтобы порадовать и удивить детей-сирот
В 12 городах России жители смогут бесплатно проверить свертываемость крови
Акция пройдет 14 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калуге, Казани, Кемерово, Туле, Екатеринбурге, Краснодаре и трех городах Архангельской области. Она приурочена к Всемирному дню тромбоза, с которым, по статистике, связана каждая четвертая сме
Чтобы гений не стал хулиганом: в Эрмитаже расскажут о дислексии
Этим расстройством страдали Стив Джобс, Моцарт, Энштейн. Уже много лет проблемы дислексии обсуждают во всем мире и помогают людям с такой особенностью. Россия к этой акции присоединилась впервые
Как день рождения девочки превратился в благотворительный проект, который помогает сотням людей
В Москве уже семь лет проходят детские благотворительные балы. Организаторы надеются, что им не только удается собирать средства для фондов, но и научить детей делиться своим теплом и помогать тем, кто в беде
«Если воспитанник хочет быть похожим на волонтера, это очень ценно»: Добровольцы помогают трудным детям в приюте
В приюты попадают не те дети, у которых нет родителей, а те, у которых сложная жизненная ситуация. У этих ребят еще есть шанс вернуться домой, в семью - им только нужно помочь
Новости 24
Кабмин утвердил правила выделения средств на помощь пострадавшим от ЧС
Рада приняла закон о денежной награде для обличителей коррупционеров
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Скидки и эксклюзив: Mail.ru Group запустила подписку Combo
Аналитики назвали себестоимость нового iPhone
МИД направит США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск
В Госавтоинспекции прокомментировали инициативу губернатора Мурманской области ездить зимой по снежному накату
Эксперт оценил идею ГИБДД по-новому замерять превышение скорости
В СК назвали основную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ-100
Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе
Сатанистам разрешили проводить собрания в Военно-морской академии США
Из злодейки в мученицу: В Сети критикуют новую «Малефисенту» за феминизм
Сбежавших из Сирии боевиков ИГ* задержали в Ираке
Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-10 регионов в рейтинге поддержки социального предпринимательства