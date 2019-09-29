2019-09-30T01:43:56+03:00
Политика

Богдан Безпалько: Де факто для России поезда из Украины в Крым станут признанием полуострова российским

Член Совета при президенте по межнациональным отношениям дал комментарий «КП» по возможному возобновлению пассажирского сообщения Киева с Симферополем
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Комментарии: comments1
Богдан Безпалько.Богдан Безпалько.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Такое заявление министра инфрастурктуры может означать, что в Киеве вынужденно признают полуостров российским?

- Де-факто для России это будет выглядеть именно так. Ну или по крайней мере началом признания. После пассажирского сообщения могут и другие связи возобновляться. Водоснабжение Крыма вновь начать. Украинской публике это могут объяснять желанием ментально завоевать полуостров - как говорил Зеленский. Больше будет приезжать граждан Украины — больше будут рассказывать крымчанам, ка здорово сейчас жить на Украине «с безвизом и при низких ценах». То есть в Киеве это могут объяснять как попытку вернуть полуостров обратно.

- А если самолеты полетят?

- Авиасообщение если восстановят, например, Киев-Симферополь — это уже практическое признание. Потому что его невозможно осуществлять без разного рода кодировок, всяких условий, которые есть в международном авиа-сообщении. Вот это уже точно будет признание Крыма российским.

- Донбассу ждать поездов их Киева пока не стоит?

- С Донбассом сложнее — там своя специфика. Украинские чиновники недавно признали гигантскую задолженность по пенсиям и социальным выплатам жителям Донбасса — от 2 до 5 миллиардов гривен, думаю, они сами точно не знают эту цифру. Для тех, кто живет на Донбассе важнее поездов и самолетов прекращение военных действий и вот эти самые выплаты.

- Министр может желать подобные заявления без оглядки на президента?

- Точно сказать невозможно. Это может быть тестированием общественного мнения. После него какие-нибудь правые радикалы, несколько десятков, могут устроить в центре Киева демонстрацию. А может быть и ходом навстречу общественному мнению жителям приграничных регионов. Которые требуют — да пустите вы наконец поезда в Крым! Давайте снимем блок-посты, наладим нормальную торговлю, дайте нам продавать туда свои арбузы-персики-картошку, и еще давайте пустим на полуостров воду. На это возможно, пойдут даже хотя бы из прагматических соображений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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