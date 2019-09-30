Пельменный бум!

И тут нам на помощь всегда приходят пельмешки. Одна из самых популярных заготовок, которая особенно актуальна с приходом холодов. В советские времена наши мамы и бабушки обязательно лепили сотню-другую сибирских к Новому году. Сегодня классические пельмени можно найти в каждом супермаркете. Поэтому решили рассказать о необычных пельменях, которые можно заготовить на зиму.

Прадедушка пельменей: баоцзы

Именно эти пельмешки уплетает в мультике смелый Кунг-фу панда. Изобрел их в начале III века нашей эры китайский полководец Чжугэ Лян. Мясо в паровом тесте он принес в жертву богам вместо голов своих воинов. Войско осталось целым, а рецепт ушел в народ.

Как делать: тесто простейшее, из муки и воды, начинка - говядина и свинина, замаринованные в соевом соусе с добавлением черного перца, лаврового листа и сахара. В лепешке сделайте выемку и поместите туда фарш (например, домашний от «Черкизово»), смешанный со специями. «Соберите» колобки, разместите на разделочной доске так, чтобы они не касались друг друга, и заморозьте.

С чем есть: с соевым соусом, однако российские гурманы миксуют китайскую кухню с грузинской и едят их с аджикой.

Уральские посикунчики

Эти жареные вареники с мясной начинкой - гордость кухни Зауралья. Говорят, что это название, которое заставляет улыбнуться даже тех, кто на диете, произошло от слова «сикать». Так как при первом укусе они брызгают на человека ароматным соком (так что будьте осторожны).

Как делать: тесто для них делают пресное. Начинку с учетом того, что блюдо готовится во фритюре, лучше сделать диетической: например, взять фарш из индейки «Пава-Пава». Уральские хозяйки добавляют в фарш рассол, именно он напитает мясо специями и сделает сочным. Главное, сделать тесто потолще, чтобы этот сок не вытек во время жарки. Лепить их надо в форме мини-чебурека.

С чем есть: с уксусом, черным перцем и горчицей. Или, как и чебуреки, есть просто так!

Кимчи-манду из Кореи

То, что пельмени считают полуфабрикатом или фастфудом, - происки современных маркетологов. На деле же множество разновидностей пельменей относится к высокой кухне. Так, например, о кимчи-манду в 1643 году написали даже в корейском трактате «Образцы этикета ведомства приемов», то есть их подавали на пирах.

Как готовить: кимчи-манду лепят из обычного теста со свиным или говяжьим фаршем, овощами и специями. В классическом рецепте в 1 кг домашнего фарша добавляется 500 г тофу и 1 кг кимчи (острой корейской капусты), пучок зеленого лука, соевый соус. Делают в форме маленьких треугольников.

С чем есть: с соевым соусом или, если для вас это слишком пряно, с кусочком сливочного масла.

Японские гёдза

Это продолговатые жареные пельмени в классическом варианте с начинкой из свиного фарша с мелко нарезанной капустой. С добавлением чеснока и имбиря. Изначально это блюдо считалось китайским, но в Японии его полюбили и модернизировали: стали делать пельмени из более тонкого теста, а затем жарить на кунжутном масле. Популярность гёдза стали набирать в 1940-х годах XX века: последовательно появились жареные пельмени (яки-гёдза), жареные во фритюре (агэ-гёдза), на пару (муси-гёдза), вареные (суй-гёдза) и даже гёдза-шашлыки.

Как делать: тесто замешивают из трех стаканов муки и трех стаканов воды, в начинку помимо фарша и капусты добавляют корень имбиря, чеснок, 3 чайные ложки сахара, соевый соус и пол-ложки крахмала. Тесто у гёдза должно быть тонким, поэтому не кладите много начинки - иначе порвется. Их быстро обжаривают в кунжутном масле, потом доводят до готовности, добавив воды и выпаривая ее.

С чем есть: с рисом и соевым соусом, приправленным щепоткой паприки и кунжута.

Равиоли из Италии

В Италии равиоли обычно подают как закуску, а не как самостоятельное блюдо. Начинка может быть любой: от творога, сыра, шпината или картофеля до осьминогов, лобстера или любого вида мяса. Очень вкусны итальянские пельмешки с курицей и грибами.

Как делать: фарш делают из мелкорубленого охлажденного куриного филе, например от группы «Черкизово», и обжаренных с луком шампиньонов. Можно добавить трюфельную пасту. Начинку кладут в специальную форму для приготовления равиоли с обычным пельменным тестом. Получится красиво! Если формы нет, лепите как хотите.

С чем есть: с оливковым или трюфельным маслом, сливочным соусом или крем-супом (да, так в Италии тоже делают).

КАК СОХРАНИТЬ ПЕЛЬМЕШКИ?

Существует ГОСТ, который указывает на сроки и условия хранения пельменей. Это не более 30 суток с момента их изготовления при -10 - 12 °С и до 3 месяцев при -18 °С.

Хранить лучше в пищевом контейнере с крышкой или в герметично закрытых пакетах, можно использовать вакуумные. Пельмени собственного изготовления легче хранить, так как о них известно все: происхождение, качество мяса и теста, точная дата выпуска, герметичность упаковки и возможности собственной морозильной камеры.