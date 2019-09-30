2019-09-30T02:23:18+03:00
Дом. Семья

Колбасных дел мастер

Самую вкусную, свежую, натуральную готовим своими руками!
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Самую вкусную, свежую, натуральную готовим своими руками!Самую вкусную, свежую, натуральную готовим своими руками!
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НА ВСЕ ВКУСЫ:

Кровяная

Гурману - любителю кровянки полезно иметь знакомства среди фермеров, так как главным ингредиентом этого деликатеса является кровь (свиная, бычья или телячья), очищенная от свернувшихся кусочков. В фарш для более твердой консистенции добавляют также мясо (например, с отваренной свиной головы), язык, обрезки других колбас, вареную крупу - в общем, что душе повара угодно!

Куриная

Получается очень нежной и диетической. Куриные грудки не обладают желирующими свойствами, чтобы фарш был плотным, необходимо добавлять желатин или крахмал. Из куриного фарша можно сделать колбасу с начинкой: добавить кусочки ветчины или других мясных деликатесов, твердого сыра или разноцветного перца.

Домашняя ветчина

Для этого вида колбасы мясо режется более крупными кусочками, можно комбинировать разные виды, например, индейку с курицей или со свининой. Чтобы ветчина была более сочной, добавьте мелко порезанное сало. А дальше включите фантазию и создайте собственный рецепт: с сыром, оливками, орехами или грибами.

НА ЗАМЕТКУ

- Не любите свинину? Приготовить колбасу можно из любого мяса или смешать в одном изделии 2 - 3 вида. Чем моложе животное и мягче мясо, тем сочнее будет колбаса.

- Натуральные кишки можно найти на рынке. Если повезет, уже очищенные и готовые к использованию. Но их тем не менее надо промывать и замачивать, а затем внимательно осмотреть внутреннюю часть, при необходимости очистить все лишнее. Также кишки в вакуумной упаковке иногда продаются в мясных магазинах.

- Насадка для изготовления колбас есть в кухонных отделах большинства магазинов. Ее можно заменить обрезанной пластиковой бутылкой, при этом оболочку надеваем на горлышко.

- Чтобы колбаса была розового цвета, в фарш нужно добавить 1 - 2 столовые ложки алкоголя: вина, водки или коньяка.

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