Цифровую платформу для туристов Russpass создадут в 2020 году в Москве

В столице создадут цифровую платформу для туристов Russpass. Это будет сайт и мобильное приложение, которые помогут туристам подготовиться к поездке в Москву или сориентироваться по прибытию в город.

- Для того, чтобы туристы себя чувствовали более комфортно, со следующего года в Москве запускаем специализированную цифровую платформу для оказания различных сервисов туристам, включая посещение ключевых объектов, прокладке транспортных маршрутов, бронирование отелей, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас единого портала, который позволил бы собрать всю информацию для поездки в Москву нет. Именно поэтому в столичном комитете по туризму решили создать удобное мобильное приложение.

- Фактически это будет супермаркет туристических услуг. Для иностранцев Москва пока еще не известна, как историческая достопримечательность. О Москве не знают, как о туристическом центре, например, как о Париже. Этот портал позволит спланировать свое прибывание в нашем городе, - рассказала председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

Новое приложение будет одновременно заменять несколько агрегаторов: навигатор, сервис по бронированию кафе, номеров в отелях, услуги по заказу билетов в театр, музеи, зоопарк, покупку проездных билетов и прочее. Мобильное приложение и сайт будут бесплатными. Их создадут на разных языках: английском, испанском, немецком, французском, китайском, корейском. В рабочей версии приложение будет готово уже в начале следующего года.

- В дальнейшем эта платформа будет использована для получения электронных виз на въезд в страну, - отметил Сергей Собянин.

Напомним, ранее для туристов были выпущены бесплатные карты города, которые помогают узнать, как добраться до аэропорта, как воспользоваться велопрокатом или в какой музей сходить. Их создали в удобных форматах - отрывные карты А3 и компактные складные А6. На трех языках — русском, английском и китайском. Их можно взять в отелях, музеях, парках.