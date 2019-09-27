ВКонтакте и дизайнер Катя Добрякова создали коллекцию с героями стикерпаков и статусами соцсети

Российский дизайнер Катя Добрякова представила капсульную коллекцию для пользователей ВКонтакте. Это серия худи, на которых изображены популярные стикеры, статусы и шутки из VK.

В лимитированной коллекции три сюжета:

Первый посвящен популярным героям стикеров и выполнен в нежно-розовом, белом и чёрном цветах. На одном из принтов пёс Дигги и единорог Спаркс спорят о любви, на другом — Дигги провоцирует фразой «Не тебе скучно, ты скучный», на третьем хомяк Сеня убеждает, что он «огонь» и просит вызвать пожарных.

Основой для второго сюжета стали знаменитые статусы. Обладатель толстовки выбирает сам, что он хочет сказать окружающим сегодня. К чёрным или серым худи прилагается три сменных шеврона: «Власть и богатство», «Всё сложно», «В активном поиске».

Завершает коллекцию лаконичное голубое худи с вышитыми буквами VK. Тысячи нитей переплетаются внутри логотипа ВКонтакте, символизируя общение миллионов пользователей платформы.

Приобрести свитшоты и худи из лимитированной коллекции можно в интернет-магазине на сайте бренда: katyadobryakova.ru

Посмотреть фотографии коллекции можно по ссылке

Катя Добрякова, дизайнер:

«ВКонтакте всегда радовал пользователей юмором, и нам удалось обыграть это в одежде. Я решила воспользоваться узнаваемыми и любимыми образами популярных стикерпаков VK и добавить традиционной для бренда KATЯ DOBRЯKOVA лёгкой иронии. Получились плакатные сюжеты с геометрическими плашками ярких цветов, которые вызывают умиление и улыбку».

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга VK:

«Мы впервые создали капсульную коллекцию для пользователей. Главная мысль в универсальности — это нескучная одежда на каждый день, для офиса или мероприятия. В этих толстовках можно развеселить коллег или, наоборот, продемонстрировать окружающим своё плохое настроение, повесив статус “Всё сложно”. Если коллекция понравится пользователям, мы продолжим создавать коллаборации с российскими дизайнерами и авторами качественного контента».

Героями съёмки стали сотрудники отдела маркетинга ВКонтакте. Фотографом выступил Дмитрий Шматов, участник программы поддержки талантливых авторов платформы VK Talents.