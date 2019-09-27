2019-09-27T15:00:31+03:00
Умные вещи

ВКонтакте и дизайнер Катя Добрякова создали коллекцию с героями стикерпаков и статусами соцсети

Обладатель толстовки выбирает сам, что он хочет сказать окружающим сегодня: к худи прилагается три сменных шеврона
Поделиться:
Катя Добрякова представила капсульную коллекцию для пользователей ВКонтактеКатя Добрякова представила капсульную коллекцию для пользователей ВКонтакте
Изменить размер текста:

Российский дизайнер Катя Добрякова представила капсульную коллекцию для пользователей ВКонтакте. Это серия худи, на которых изображены популярные стикеры, статусы и шутки из VK.

В лимитированной коллекции три сюжета:

Первый посвящен популярным героям стикеров и выполнен в нежно-розовом, белом и чёрном цветах. На одном из принтов пёс Дигги и единорог Спаркс спорят о любви, на другом — Дигги провоцирует фразой «Не тебе скучно, ты скучный», на третьем хомяк Сеня убеждает, что он «огонь» и просит вызвать пожарных.

Основой для второго сюжета стали знаменитые статусы. Обладатель толстовки выбирает сам, что он хочет сказать окружающим сегодня. К чёрным или серым худи прилагается три сменных шеврона: «Власть и богатство», «Всё сложно», «В активном поиске».

Завершает коллекцию лаконичное голубое худи с вышитыми буквами VK. Тысячи нитей переплетаются внутри логотипа ВКонтакте, символизируя общение миллионов пользователей платформы.

Приобрести свитшоты и худи из лимитированной коллекции можно в интернет-магазине на сайте бренда: katyadobryakova.ru

Посмотреть фотографии коллекции можно по ссылке

Катя Добрякова, дизайнер:

«ВКонтакте всегда радовал пользователей юмором, и нам удалось обыграть это в одежде. Я решила воспользоваться узнаваемыми и любимыми образами популярных стикерпаков VK и добавить традиционной для бренда KATЯ DOBRЯKOVA лёгкой иронии. Получились плакатные сюжеты с геометрическими плашками ярких цветов, которые вызывают умиление и улыбку».

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга VK:

«Мы впервые создали капсульную коллекцию для пользователей. Главная мысль в универсальности — это нескучная одежда на каждый день, для офиса или мероприятия. В этих толстовках можно развеселить коллег или, наоборот, продемонстрировать окружающим своё плохое настроение, повесив статус “Всё сложно”. Если коллекция понравится пользователям, мы продолжим создавать коллаборации с российскими дизайнерами и авторами качественного контента».

Героями съёмки стали сотрудники отдела маркетинга ВКонтакте. Фотографом выступил Дмитрий Шматов, участник программы поддержки талантливых авторов платформы VK Talents.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Госдума прокомментировала заявление Украины об опасности авиасообщения с Россией
Суд Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Синоптик предупредила москвичей о рекордно низком атмосферном давлении
Конгресс США дал согласие на продажу Польше истребителей F-35
Звезда сериала «Глухарь» и «Час Волкова» Виктор Балабанов попал в больницу
Российская система платежных карт под угрозой?
В Госдуме призвали лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в России
На авиабазе Хмеймим сбили больше 100 дронов боевиков за два года
Ученые составили топ-5 опасных для водителей песен
МИД РФ: американские санкции против Ирана могут подорвать ядерную сделку
В Совфеде прокомментировали призыв на Украине отказаться от «русского мира»
Жителей Тобольска обеспечили чистой и качественной питьевой водой
Правообладатели свинки Пеппы хотят взыскать с российской компании 33 миллиона рублей
Песков рассказал об отношении Путина к курению коллег-президентов
Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе
Песков надеется, что до публикации стенограммы Трампа с Путиным ситуация не дойдет
В Москве у мелкой чиновницы украли часы за миллион рублей
Глава Тюменской области Александр Моор: «Программа «Агростартап» - эффективный инструмент развития малого бизнеса»
Опубликовано видео первого полета беспилотника «Охотник» с истребителем Су-57
Бывший замгенсека ООН прокомментировал возможность переноса Генассамблеи из США
В Кремле рассчитывают на возобновление авиасообщения с Грузией
«Я так много плакала»: жители Стамбула рассказал о землетрясении в городе
Подтверждать стаж бумажными документами с 2020 года будет не нужно
«У меня все хорошо»: Максим Аверин обратился к фанатам после пьяного дебоша в самолете
В МИД Киргизии вызвали российского дипломата после высказывания Андрея Малахова
Эйфелева башня погасла в память о Жаке Шираке
Японская авиакомпания начала продавать билеты на места подальше от «кричащих детей»