Школьные гаджеты: разбираемся, какие устройства можно использовать на уроках

Вызвана инициатива, прежде всего, исследованиями в области физиологии и здоровья детей. И зарубежные, и российские авторы работ указывают, что повышенное использование мобильных и иных гаджетов не приносит ничего хорошего детскому организму. Есть и обширный международный опыт. Так или иначе, использование мобильных на уроках ограничено во многих странах, среди которых Франция, Бельгия, Сингапур, Австралия, Великобритания.

- Внимание ребят во время урока должно быть сконцентрировано на учебном процессе и мобильные, зачастую, просто отвлекают от этого - прокомментировала это решение министр просвещения Ольга Васильева. – Мы будем смотреть как внедряются рекомендации в регионах, на местах, методически сопровождать эту работу, чтобы она не вызвала каких-то неудобств.

- Если возникнет какая-то экстренная ситуация, то она, конечно, будет решаться сразу, - заявила министр.

Инициативу поддержала и детский омбудсмен Анна Кузнецова:

-Это нужно было сделать давно, так как обсуждение этой темы идет уже не один год, - считает уполномоченный по правам ребёнка в РФ. – Но будут и исключения из правил, например, для детей, которые нуждаются в таких устройствах по состоянию здоровья.

Впрочем, запрет на мобильники в классе вовсе не означает, что школы окажутся вне цифровых возможностей. Напротив, в учебных заведениях создается электронная среда, прежде всего на базе проекта "Российская электронная школа", а в национальном проекте «Образование» развитию цифровой среды в образовательном процессе посвящен отдельный федеральный проект. Она поможет связать вместе все школьные процессы: от ведения электронного журнала до онлайн-сценариев уроков и облачной бухгалтерии.

- К Российской электронной школе уже сейчас подключились многие регионы, - уточняет Ольга Васильева. – Она дает возможности каждому ребёнку получить качественное образование. Это и полный курс уроков по всем предметам, которые составляли лучшие учителя страны, и учебные материалы, виртуальные лаборатории и экскурсии по музеям. И наша задача сейчас – провести широкополосный интернет в каждую школу и обеспечить техническое оснащение, чтобы подключить каждый регион к этому проекту.