Производитель должен отвечать за судьбу упаковки своего товара

В студии «КП» на Восточном экономическом форуме побывала Директор по внешним связям и коммуникациям Кока-Кола Россия Ирина Архипова. Она рассказала о том, как бизнес может помочь проведению мусорной реформы, почему в борьбе за экологию нет места конкуренции и как в компании Кока-Кола называют отходы.

- На одной из сессий форума обсуждали нацпроект «Экология». Как крупный бизнес вовлечен в его реализацию?

- Национальный проект «Экология» очень масштабен, он ставит цели в области сохранения биоразнообразия, сохранения водных ресурсов, управления отходами и многих других сферах. Крупный бизнес – очень широкое понятие, и ответ на ваш вопрос о вовлеченности зависит от того, чем занимается компания. Наша корпорация представляет потребительский сектор. Производственная и операционная деятельность Кока-Кола в России, так или иначе, влияет на все аспекты экологической безопасности. Тем не менее, есть направления, которые нас волнуют особенно.

Их два. Во-первых, это сохранение водных ресурсов. Здесь все понятно: один из крупнейших производителей соковой продукции не может не считать сбережение воды – основного ресурса для бизнеса – принципиально важным делом.

Второе направление – управление отходами. И речь здесь не столько об отходах производства, сколько об отходах потребления. Мы выпускаем свою продукцию в разной потребительской упаковке: пластик, стекло, алюминий, комбинированные виды... И нам не безразлично, что происходит с этой упаковкой после того, как продукт ушел на рынок и попал к потребителю.

Приятно было увидеть, что тема управления отходами стала одной из ключевых на Восточном экономическом форуме. Нашей корпорации важно было понять, как бизнес мог бы позитивно влиять на решение этой проблемы.

- Вы получили ответы на эти вопросы? Насколько они соотносятся с тем, что компания сама готова предложить?

- Преимущество международного бизнеса в том, что у него всегда есть доступ к лучшим практикам, которые применяются в разных странах. Все ошибки уже сделаны, ценный опыт – получен и готов к применению. Конечно, с учетом особенностей российского рынка. Мы предлагаем нашим бизнес-партнерам, а также государственным органам и общественным организациям определенную модель цепочки обращения с отходами.

С нашей точки зрения, производитель продуктов питания должен нести ответственность за упаковку в течение всего цикла жизни продукта. Мы называем это расширенной ответственностью производителя. Упаковка, при этом, должна быть на сто процентов перерабатываемой, а ее вес должен снижаться.

Мы считаем, что производитель должен раздельно собирать и перерабатывать все отходы, которые он собрал. Цель нашей компании – к 2030 году собирать 100% всей упаковки, в которой поступает на рынок наша продукция. По итогам 2018 года нам удалось собрать 27% всего объема упаковки. И это больше, чем требуется по российскому законодательству. В 2019 году планируем собрать еще больше. Если нашему примеру последуют другие компании, совокупный эффект будет очень существенным.

Два года назад мы объявили о начале проекта под названием «Разделяй с нами». В 62 городах России появились контейнеры для раздельного сбора отходов. Принципиально важно, что все отходы мы отправили не на полигон, а в переработку.

Эта реформа не сможет пройти лишь за счет инфраструктурных изменений – необходимо вести активную просветительскую работу. В нашей программе эко-уроков, эко-квестов, эко-флешмобов приняли участие миллион триста человек – и это только старшеклассники. Вместе с нашими партнерами из НКО мы разрабатываем эко-уроки, на которых объясняем, как нужно разделять отходы, и в чем их ценность. Мы даже не называем их отходами – только «ресурсом». Рассказываем, что можно сделать с этим ресурсом, как уменьшить экологический след. Фактически, готовим население к тому, чтобы оно меняло свои привычки.

- А как влиять на взрослых – тех, чьи привычки давно сформированы?

- Считается, что молодежь – более благодарная аудитория. Но мы поняли, что работать можно с разными группами населения, необходимо к каждой применить свой подход. Со старшим поколением очень хорошо срабатывает историческая память: к примеру, они помнят, как они собирали и сдавали стеклотару. Поэтому похожие проекты сегодня вызывают у них позитивную реакцию, так как они видят в них возвращение к хорошим практикам из прошлого.

- Какие проекты по правильному обращению с отходами ожидают потребителей в будущем?

-Чем больше их будет – тем лучше. В борьбе за чистую планету не может быть конкуренции, мы приглашаем к участию в наших проектах разных партнеров. И ключ к успеху в этой борьбе – именно в партнерстве, потому что одна компания справиться с мусором никогда не сможет. Даже государство не сможет.

Недавно наша компания подписала с руководством Татарстана соглашение о, как мы говорим, «чистом городе» – городе без мусора. Мы приняли решение, что Казань будет первым городом, где мы будем собирать 100% упаковки всей нашей продукции, а не 27%, как в целом по России сегодня. Мы хотим опробовать эту схему не в 30-м году, а сейчас, но в отдельно взятом городе. И если эта схема окажется эффективной, мы предложим работать по ней и другим городам нашей страны.

Второй проект Кока-Кола реализует совместно с «X5 Ритейл групп». Мы установили в магазинах «Пятерочка» 10 фандоматов, и покупатели могут сдать пустые банки и бутылки. Вместо денег – скидка на весь ассортимент нашей продукции.

Собранное вторсырье мы используем при производстве упаковки. Сегодня каждая выпускаемая нами бутылка на 5% сделана из вторсырья. В этом году мы планируем увеличить эту долю до 7,7%. Я так точно называю цифры, потому что каждая доля процента дается нам очень непросто. Это большие инвестиции и масштабная работа по поиску и привлечению партнеров. Потому что, к сожалению, в России рынок вторсырья развит не очень сильно. И, чтобы довести процент использования переработанной упаковки в производстве новой до 75-100%, как, например, в Швейцарии, нам предстоит пройти большой путь. Работал сложная, но в конце мы сможем с гордостью сказать, что научились не оставлять никакого экологического следа на планете.