2019-09-27T16:54:05+03:00
Здоровье

Питерская вакцина против болельщиков гриппом

Во время ежегодных эпидемий гриппа на планете еще недавно умирало 200-500 тысяч человек. Только в последние годы благодаря вакцинации заболеваемость гриппом в нашей стране снизилась в 8 раз
Олег СЕНАТОРОВ
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Президенты России и Венесуэлы договорились о вакцинации российской вакциной от гриппа. Источник фото: Kremlin.ruПрезиденты России и Венесуэлы договорились о вакцинации российской вакциной от гриппа. Источник фото: Kremlin.ru
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В одной из своих телепередач о здоровье Елена Малышева сказала, что прививки делают только от смертельно опасных болезней. А отношение многих россиян к прививкам, мягко говоря, поверхностное. И совершенно напрасно. Осложнением против гриппа нередко становятся менингит и пневмония. Нередко - с летальным исходом.

В России кампания по вакцинации против гриппа началась уже в конце августа. Жители столицы со всей серьезностью относятся к риску заразиться гриппом: «выпасть из жизни» на две недели может позволить себе не каждый. На конец сентября прививки получили более 700 тысяч человек, и это только начало: москвичи убедились, что вакцинация – эффективное средство против заболевания. Например, в прошлом сезоне никто из получивших прививку против гриппа, по данным того же Росэпиднадзора, не заболел.

С ростом количества желающих вакцинироваться растет и потребность в соответствующих препаратах. И, главное – повышаются требования к их качеству. В России разрешены к применению российские и зарубежные вакцины против гриппа, в числе которых - ФЛЮ-М, Ультрикс, Ваксгрипп, Совигрипп, Гриппол-плюс и другие.

Елена Малышева посетила производство одной из современных вакцин - «ФЛЮ-М» на Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. «Эта вакцина по показателям переносимости, безопасности и иммуногенности не только не уступает лучшим вакцинам против гриппа зарубежного производства, но и превосходит их по ключевым показателям - считает она. - Уникальные современные технологии позволяют получить препарат настолько чистый, что его могут применять даже те, у кого есть аллергия на куриный белок, что подтверждается соответствующим исследованием».

Когда эта статья готовилась к печати, Владимир Путин в рамках встречи с Президентом Венесуэлы поручил оперативно поставить 1,5 миллиона вакцин от гриппа в Венесуэлу. Интерес к российской вакцине проявляют Турция и Малайзия, питерский институт уже поставляет свой препарат на Кубу, в Никарагуа, Эквадор и другие страны.

Какую вакцину выбрать – личное дело каждого. Главное – прийти на прививочный пункт и пройти вакцинацию. Тогда грипп не помешает ни работе, ни отдыху.

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