Эксперт: Дольше всех собираются прожить москвичи и севастопольцы - и у них основания для этого не схожие

Большинство россиян мечтает дожить хотя бы до 87 лет. В Москве эта планка еще выше - 92,3 года. Такие результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка опубликовали «Известия».

«КП» попросила прокомментировать данные главу сектора изучения миграционных и интеграционных процессов института социологии РАН Владимира Мукомеля.

- Владимир Изявич, то, что опрошенные москвичи легким движением руки поставили себе планку почти в 92 с половиной года, вас не удивляет?

- Совершенно нет. Самый высокий уровень жизни в стране, лучшая медицина, улучшившаяся с выводом предприятий из города экология. Тут все объяснимо.

- Есть важное уточнение — две трети опрошенных считают, что доживут до столь почтенных лет, если будут вести крайне здоровый образ жизни.

- Вообще, интересно, предлагалось ли участником опроса ответить, чтобы они называли продолжительность именно своей здоровой жизни. То есть когда опрашиваемые, как я понимаю 50-60 летние пенсионеры, продолжали бы вести нормальный образ жизни. И при этом условии понимать, на сколь далекую перспективу пролонгируют респонденты свое нынешнее, скорее всего, неплохое состояние.

- То есть, важно именно не «до какого возраста хотите дожить?», а «до скольки лет хотели бы жить в сознании и в движении»?

- Да! И вот если бы опрошенным предлагалось, что вы должны учесть, что у трети из вас к 90 годам не будет возможности ходить — тут бы уже человек наверняка задумался.

- И в любом случае женщины живут дольше...

- Ну конечно! Продолжительность жизни мужчин и женщин существенно разнится. Тут нужны данные не то, что называют «средние по больнице» - а раздельные по гендерному признаку…

- Наверняка важен возрастной срез опрашиваемых — ответы 50 и 70 летних могут отличаться почти кардинально?

- Именно! Надо боле внимательно смотреть возраст респондента. Если тебе 20 или 30 лет — ты никогда или почти никогда не задумываешься о том, сколько ты проживешь. А если уже 70 стукнуло — совсем другое дело. При том, если обращаться к женщине нынешнего пенсионного возраста, в 55-56 лет — так на ней сейчас пахать можно! А 80-летний мужчина-пенсионер никаких таких перспективных, оптимистичных оценок давать не будет.

- Между ними разница в ответах окажется кардинальной.

- Разумеется! То есть, должен быть и корректный возрастной срез опрашиваемых, и корректный срез по полу — эти факторы в данной теме очень важны. Вообще, такого рода исследования требуют большей социологической проработки.

- Наравне с москвичами хотят жить максимально долго и жители города-героя Севастополя...

- Ну конечно, кто еще оптимистичнее всех смотрит на долгожительство, как не москвичи и крымчане?! Надо понимать, что севастопольцы — особый контингент. Там много военных пенсионеров. БОльшинство из них вышли в отставку в 45-50 лет, в полном расцвете сил. Как бывшие офицеры они привыкли следить за здоровьем — оттого у них и надежды на долгую жизнь, плюс крымский климат и натуральные продукты.

- Опрос полезен?

- Это полезная информация, здесь возникают вопросы, на которые нужно искать ответы, и интересно, кто готов этим заниматься всерьез ?

- Сами вы долголетие «планируете»?

- Каждый человек старается планировать свою жизнь. Но с возрастом понимаем — не все зависит от нас. Отношение к возрасту надо принимать ка должное. Мне было бы интересно посмотреть, как отвечают на этот вопрос москвичи моего возраста, тем, кому чуть за 70 (смеется). Думаю, мужчины все-таки ставят себе планку несколько ниже — интуитивно. Я смотрю по окружению женщин , которые в 90 лет бодры, веселы. И несмотря на проблемы со здоровьем они могут вести нормальный образ жизни . А вот их мужчин ровесников — посмотрите, и нет почти! Мужчин за 90, которые были бы в прекрасной форме, встречаю крайне редко.