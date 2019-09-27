Крупнейшие российские компании примут участие в Российской энергетической неделе

Представители ключевых отечественных энергетических и сетевых компаний примут участие в форуме «Российская энергетическая неделя», которая состоится 2 — 5 октября в «Манеже». Эксперты обсудят ключевые вызовы, стоящие перед отраслью.

«ПОМОЖЕТ СОКРАТИТЬ ВЫБРОСЫ ГАЗОВ»

Так, топ-менеджеры «Росатома» поговорят с международными экспертами о роли атомных технологий в достижении целей устойчивого развития, а также о ключевых эффектах и ценностях атомных технологий, их влиянии на качество жизни людей, а также основных барьерах, стоящих на пути развития современной атомной энергетики.

Отдельное внимание будет уделено влиянию атомной энергетики на изменение климата. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев считает, что наращивание темпов строительства и ввода в эксплуатацию современных атомных электростанций поможет в сокращении выбросов парниковых газов.

«В первую очередь нужно наращивать темпы ввода новых, современных АЭС. Кумулятивный эффект здесь очевиден. Это – возникновение новых городов, строительство дорог и другой социально значимой инфраструктуры, создание новых рабочих мест, рост налоговых выплат в бюджет и сокращение выбросов СО2, – отметил Алексей Лихачев. – В этой связи приветствуем знаковое решение межправительственной группы экспертов по изменению климата относительно включения атомной энергетики в сценарии ограничения роста температуры окружающей среды».

«СОБИРАЕТ МИРОВОЙ ИСТЕБЛИШМЕНТ»

Группа компаний «Россети» традиционно выступает стратегическим партнером форума «Российская энергетическая неделя». Одним из ключевых мероприятий, которое пройдет под эгидой холдинга, станет пленарная дискуссия: «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?», в рамках которой спикеры обсудят вопросы кибербезопасности электроэнергетики в ходе трансформации отрасли на базе новых технологий.

Тема надежности электросетевого комплекса, технологической и информационной безопасности будет продолжена в рамках круглого стола: «Россети – диалог с производителями». В частности, руководство компании «Россети» обсудит с поставщиками и производителями оборудования, в том числе входящими в кластер ОПК, реализацию технической политики холдинга с учетом рисков введения санкций и осуществления кибератак.

Как ранее отмечал глава «Россетей» Павел Ливинский, «РЭН уже на протяжении нескольких лет подряд собирает в Москве весь мировой энергетический истеблишмент».

«Для группы «Россети», компании, которая ставит глобальные цели, прежде всего связанные с цифровой трансформацией отрасли, эта площадка очень важна как возможность, что называется, «сверить часы» с зарубежными партнерами в части ключевых технологических трендов и стратегий опережающего роста, - сообщил Павел Ливинский. - Убежден, что и в этом году деловая программа Российской энергетической недели станет такой же насыщенной, а дискуссии и встречи на полях форума будут способствовать принятию конкретных решений в области международного сотрудничества».

СМЕНА ПАРАДИГМЫ В НЕФТЕГАЗОХИМИИ

2 октября на РЭН-2019 при поддержке СИБУРа состоится сессия «Ключевые факторы конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии: смена парадигмы». Благодаря росту спроса, совершенствованию технологий и масштабным инвестициям, нефтегазохимия развивается высокими темпами, опережающими рост мировой экономики. На перспективы развития значительное воздействие оказывают: конъюнктура на рынках углеводородов, региональная специализация по сырью и выпускаемой продукции, а также различия в механизмах стимулирования и регулирования отрасли. В то же время мировая нефтегазохимия живет в условиях активного изменения потребительских предпочтений, формирования спроса на новые материалы, повышения экологических стандартов и развития экономики замкнутого цикла с использованием вторичной переработки.

В ходе сессии участники планируют обсудить, какие внутренние и внешние вызовы могут изменить парадигму развития отрасли и каковы ожидаемые темпы развития вторпереработки в мире и России.

ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА

Кроме того, компания РусГидро приглашает на четвертую ежегодную конференцию «День поставщика», которая состоится 3 октября. Участники рынка смогут познакомиться с системой закупок Группы РусГидро, а также изменениями законодательства РФ, регламентирующими закупочную деятельность компаний с госучастием.

В повестке дня мероприятия - основные показатели закупочной деятельности группы, требования к участникам процедур, типовые ошибки при подготовке заявок, особенности работы с поставщиками на Дальнем Востоке, принципы инновационного развития РусГидро, практика закупок в области информационных технологий, вопросы поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства, отечественного производителя и другие вопросы.

Напомним, форум «Российская энергетическая неделя» – ключевое событие в сфере энергетики в России. Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики России и фонд Росконгресс при поддержке правительства Москвы. В 2018 году в работе РЭН приняли участие 20 министров, 30 глав дипломатического корпуса, а также представители делового сообщества из 700 российских и 200 зарубежных компаний из 66 стран.