Звезда сериалов «Фитнес» и «Конная полиция» Борис Дергачев:От него беременны трое, он тварь и подлец. Но у него своя правда!

Продюсер Семен Слепаков, придумавший суперуспешную комедию с социальным подтекстом «Домашний арест», на этот раз взялся за комедию положений. Главный герой сериала «Триада» – бизнесмен Толя (Борис Дергачев). Жена (Дарья Мороз) никак не родит ему ребенка. От скуки Толя завел любовницу (Любовь Аксенова), а потом еще и переспал со случайной танцовщицей (Анастасия Калашникова). Комедия в том, что забеременели все трое - и совестливый Толя предложил им жить всем вместе под одной крышей. Коллизия, понимаешь. С 30 сентября «Триаду» начнет показывать ТНТ.

- Борис, что вы думаете о вашем герое? Ну он же подлец!

- Конечно, можно сказать, что он подлец, тварь и вообще человек, который не особо думает над своими поступками. Но у него есть своя правда в этом. Подлец он, наверное, в том, что он не закончил одно дело, прежде чем начать другое.

- У вас нет ощущения, что российских сериалов все больше и они становятся все лучше? Появляются даже сериалы, снятые специально для показа на интернет-платформах.

- Безусловно, так и происходит. В сериалах стали делать акцент на людях. Раньше снимали все больше про ментов, про убийства и т.п. А теперь, кроме грубой силы, появилась еще драматическая линия героев, которая, в принципе, нас и цепляет. И, конечно, качество сериалов изменилось. Это понятно по таким сериалам, как «Звоните, ДиКаприо!» «Домашний арест» - насколько там тщательно подобран и проработан персонаж, насколько узнаваем он в нашем мире. Много сил, денег и времени тратится на то, чтобы создать продукт, чтобы он выделялся на фоне других. И интернет-сериалы - это здорово. Надеюсь, через какое-то время наш родной зритель поймет, что купить подписку и посмотреть сериал без рекламы и в хорошем качестве – это правильно.

- «Триаду» покажут как раз в телевизионном эфире. На ваш взгляд, сериалы для интернета и для ТВ отличаются? По телевидению ведь многое нельзя – материться, например.

- Да, телевизионный формат многое не допускает. Но я бы не сказал, что интернет-сериал сильно отличается от эфирного — идея продукта важнее отдельных нюансов. Да, мы могли в «Триаде» какие-то сцены острее сделать – более откровенными, матерщинными, грязными, жесткими и прочее. Но сценарий всего этого не подразумевал. Другое дело, что есть проекты, которые тупо про секс. Понятно, что на телевидение его не пустят. Или про наркотики, про ВИЧ-инфицированных, коррупционеров – надо в интернет-формате это все выпускать. Самое главное, что эти вопросы все-таки поднимаются, сериалы снимаются и получаются довольно-таки неплохими.

- После череды проектов с вашим участием за вами прочно закрепился образ пухлого парня, у которого не клеится с девушками. Вам это пока не смущает? И насколько этот типаж вам близок?

- Меня типаж не смущает. Мне 28 лет, и так, как я сейчас выгляжу, так и снимаюсь - специально не худея, не толстея. Это просто амплуа такое – добрый неудачник. Если покопаться, то он у меня все равно разный. В «Годе Свиньи», например, он озлоблен на мир. В «Фитнесе» добрее и адекватнее – он знает, чего хочет. В «Конной полиции» он вообще ребенок. А в «Триаде», он человек, у которого все есть – бизнес, семья, но нет детей. И в какой-то степени он тоже неудачник. Меня зовут сниматься за положительное обаяние. С отрицательным обаянием персонажа вряд ли будет жалко. В данный момент этот типаж мне подходит. Плотное участие в съемочных процессах это доказывает: «Приветик, тебе 28 лет. Наступило твое время – снимайся».

- У вас был период, когда никуда не звали?

- Был, конечно. Я приехал в Москву в 2010-м, в 2011-м попал в театр Станиславского. Особо не снимался. Пытался найти агента, но ничего не получалось. После того, как начинаешь биться, ходить по кастингам, делать рассылки, появляются какие-то проекты, эпизодические роли. Например, я снялся в «Ольге», в «Аритмии» немножко, в «Озабоченных» на ТНТ. Везде были эпизодические персонажи. До того момента, пока я не прошел кастинг в «Гуляй, Вася!». Я тогда специально потолстел на 10 кг.

- Настоящая актерская карьера в России возможна только в Москве и в Питере? Можно стать звездой в провинции?

- Смотря чего ты хочешь. У меня есть однокурсники, которые приехали в Москву, у них ни шатко ни валко что-то получалось. А потом они узнали, что есть главные роли в других городах. И они уехали - работают в Тюмени, Омске, Новосибирске и чувствуют себя счастливыми. Мне не хватало чего-то в Саратове. Я играл в КВН, мы много гастролировали - смотришь другие города и понимаешь: блин, ну, вот здесь, наверное, есть жизнь! Я очень люблю Москву, мне комфортно здесь. Мне нравится график, когда я мало сплю и много работаю.

- На что опереться актеру, когда телефон не звонит и руки опускаются?

- Всегда у людей руки опускаются в такие моменты... Грустить не стоит. Я просто работал, пока не снимался. Шесть лет ведущим был в клубе в Москве! Работал в караоке, вел корпоративы, занимался стендапом - всегда находил, как развивать себя, помимо съемок. Год назад мы с моим другом Антоном Филипенко — он тоже актер, у него сейчас премьера у [режиссера] Ани Пармас, новая картина [«Давай разведемся»] - приехали из Вьетнама и у нас не было два месяца работы. И мы взяли и придумали короткометражку, сняли ее. И вот вчера ее показывали на фестивале «Короче». Было прикольно.

- А как вы 10 кг набрали? Пельмени кастрюлями ели?

- Я всю жизнь склонен к полноте. И набрать 10 кг – это несложно. Ты просто меньше двигаешься, больше ешь. Пиво, пицца. Все, что вот типа… Я это делал без диетолога. А было наоборот, когда я для проб на главную роль похудел на 10 кг за месяц. И после этого меня... не утвердили. Но дали другую роль – друга главного героя. И я набрал вес обратно.

- Как на вас теперь люди реагируют? Они же видят в вас ваших персонажей.

- Вы думаете, я иду по району, и там стоят какие-то парни и думают: «О! Это же лох из того сериала! Давай-ка его нагреем на мобилу!»? Нет, это не так... Расскажу вам случай: недавно ехал в метро, рядом стоят шесть молдаван – молодые ребята около 30-ти, обычные работяги. И чего-то кипишуют. А я стоял в наушниках - зарядка на них села, но я не вынимал их. Они думали, что я слушаю музыку и не слышу, о чем они говорят. Начали спорить, я это или не я. Вспомнили сериал «Короче». И поспорили на бутылку коньяка, причем уточнили: «не 0,5, а 0,7 – которая за 750». Один парень подошел ко мне, но спросить не успел – я повернулся, сказал: «Это я!» и вышел.

- Говорят, у вас была более грустная история, когда человек в подпитии узнал вас и полез драться. Так и было?

- Я вам так скажу: никто не застрахован от пьяных людей в барах. Это обычный бар, в который я до этого приходил не раз, даже справлял там день рождения. Просто есть люди, которые не могут справиться с алкогольным опьянением. А узнали не меня, а мою подругу – актрису Алину Алексееву. Прозвучали оскорбительные вещи, которые я не смог перетерпеть. Никто от этого не застрахован. Я надеюсь, таких случаев будет меньше в моей жизни. Хотя вряд ли они вообще исчезнут. Потом он извинялся. Мы еще раз встретились, написали отказное письмо в полиции.

- В какой-то степени вы несете ответственность за своих героев. Что бы посоветовали парням, которые в самом деле как ваши персонажи: робкие пухлячки, маменькины сынки?

- На самом деле ответ в каждом сериале с моим участием. Когда соглашаюсь на роль, я смотрю, есть ли развитие у этого персонажа, во что он перерастет. Понятно, что он не перерастет в мачомэна, но какие-то шаги над собой он должен сделать. Иначе неинтересно, будет картонный персонаж. В каждой роли есть момент, когда он через этот забор боязни и страха перелезает. Всегда нужно иметь немного наглости для того, чтобы переступать через себя. Так интереснее жить.

- Широкой публике о вас известно совсем немного, у вас даже странички в «Википедии» нет...

- Да, нету, ну и что? И хрен с ней.

- Давайте ликвидируем основные пробелы: чем любите заниматься увлекаетесь в свободное время?

- Ну, у меня есть велосипед. Еще я катаюсь на доске.

- В каком парке? Где вас могут случайно встретить ваши поклонницы?

- В парке Горького меня встретить, просто на улицах Москвы где-нибудь в центре. Футболом еще увлекаюсь. У нас есть театральный чемпионат, и я тоже участвую – полузащитником или нападающим.

- Еще зрительницам важно знать, свободны ли вы.

- В данный момент у меня есть девушка. Но, чтобы вы понимали, насколько я не похож на своих персонажей: я уже разведен.