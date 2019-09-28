Искусственный интеллект восстановил утраченный шедевр Пикассо. Это оказалась голая женщина

Пабло Пикассо самый продаваемый художник в мире. Например, в 2008 году совокупная стоимость его работ, проданных на аукционах, составила 262 миллионов долларов. Картина «Старый гитарист» - самое популярное произведение Пикассо так называемого «голубого» периода. Оно было написано в 1903-04 году, когда молодой художник оказался в Париже в полной нищете и переживал длительный период депрессии (в это время из-за несчастной любви застрелился его лучший друг). Синий цвет Пикассо использовал, чтобы отразить эмоциональную боль и отчаянье, которое он испытывал в то время.

Однако в 1998 году реставраторы Чикагского института искусств просветили холст рентгеновскими и инфракрасными лучами и обнаружили под слоем краски еще несколько изображений. Исследователи разглядели контуры фигуры молодой женщины, которая кормит грудью стоящего на коленях ребенка, а рядом голову коровы - она в свою очередь вылизывает теленка.

За ухом гитариста можно разглядеть лоб и глаза. Фото: Wikimedia Commons

Искусствоведы тут же вспомнили, что эта композиция похожа на некий эскиз, отправленный Пикассо своему другу Максу Джейкобу. В письме Пабло пишет, что работал над этой картиной за несколько месяцев до «Старого гитариста». В итоге картина осталась незавершенной. А Пикассо, у которого в тот момент не было денег, чтобы купить новый холст, поверх пасторальной композиции с кормящей матерью и коровой нарисовал своего слепого гитариста.

Заглянуть в неосуществленный замысел художника - соблазнительная задача. Рентгенография давала самые общие и размытые контуры «спрятанного» изображения. Тогда Энтони Бурачед (Anthony Bourached) и Джордж Канн (George Cann) специалисты из Университетского колледжа Лондона решили использовать нейронную сеть, в основе которой лежал алгоритм преобразования стиля картин, разработанный в 2015 году.

Суть метода в том, что нейронные сети распознают и сопоставляют между собой множество слоев изображения. Условно говоря, первый слой различает только отдельные мазки кисти. Второй слой знает, как мазки образуют простейшие фигуры, например, круги. Следующий слой нейросети «видит» сочетания таких фигур - например, два близких круга. А четвертый слой уже способен распознать в этих окружностях глаза. По такой схеме - от простого к сложному - искусственный интеллект расшифровывает всю картину...

Эскиз, отправленный Пикассо своему другу, и изображения, скрытые под слоем краски. Фото: блог Чикагского института искусств

Эта техника машинного зрения применялась, чтобы обучить искусственный интеллект распознавать художественный стиль авторов. Например, отличить Ван Гога от Мане. Но при этом выяснилась любопытная вещь: нейросеть научилась не только определять авторский стиль картины, но и подделывать его. Например, она могла нарисовать картину Микеланджело в стиле Поля Сезанна.

В этот раз ученые решили использовать таланты искусственного интеллекта, чтобы он разрисовал рентгеновский снимок женщины - предшественницы слепого гитариста - в стиле Пикассо «голубого» периода. В качестве образца в нейронную сеть загрузили другую известную картину под названием «Жизнь».

В результате появилась полноцветная версия картины, написанная в манере Пикассо, который был свойственен ему в 1903 году. Мы видим молодую темноволосую обнаженную женщину, ее лицо обращено вправо. Мы знаем, что там должен находиться ее сын, но рисовать остальных участников композиции нейросеть не стала.

Результат исследования Энтони Бурачеда и Джорджа Канна - полноцветная версия картины, написанная в манере Пикассо

- Мы продемонстрировали новый метод реконструкции утраченных произведений искусства, - говорят авторы эксперимента. - Наш опыт доказал, что искусственный интеллект способен распознавать и воспроизводить понятия и образы, которые, как считалось ранее, свойственны только творческому и абстрактному человеческому мышлению.

Такая техника может вернуть к жизни целый пласт живописи - ведь очень часто художники писали шедевры поверх своих старых картин. Да, возможно они считали их неудачными, но для ценителей живописи и коллекционеров отреставрированные искусственным интеллектом «черновики» помогают восстановить траекторию творческого пути, понять, какие муки творчества испытывали великие художники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Картина, созданная искусственным интеллектом, продана с аукциона за $432,5 тысячи

Организаторы аукциона «Кристис» в Нью-Йорке планировали продать «Портрет Эдмонда Белами» за 10 тысяч долларов. Однако результат превзошел все ожидания. Стартовая цена была превышена многократно и картина ушла с молотка за 432 500 долларов. Как же зовут автора картины? Что это за восходящая звезда мировой живописи? К сожалению, произнести имя автора человеку без математического образования сложно. Поскольку создателем полотна является алгоритм, который выражается сложной алгебраической формулой (см. иллюстрацию). Именно эта формула красуется в углу портрета, где обычно художники оставляют свои инициалы (подробности)

Первый фильм искусственного интеллекта: это очень странное кино от “Бенджамина”

Нейронная сеть выступила сценаристом, режиссером и монтажером короткометражки. В первом фильме искусственного интеллекта “сыграл” звезда “Кремниевой долины” Томас Миддлдитч (подробности)