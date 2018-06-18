Первый фильм искусственного интеллекта: это очень странное кино от “Бенджамина”

СЕГОДНЯ 18:10 2018-06-18T18:07:09+03:00

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Вышел в свет первый фильм искусственного интеллекта. Нейронная сеть по имени “Бенджамин” срежиссировала по собственному сценарию короткометражку Zone Out в жанре научно-фантастического бессмысленного хоррора. В главной роли снялся актер Томас Миддлдитч, известный как исполнитель роли Ричарда Хендрикса в сериале “Кремниевая долина”.

Искусственный интеллект создал фильм в течение всего 48 часов. Он собрал его из тысяч часов старых фильмов и съемок профессиональных актёров, записанных на хромакее. Полученная в результате лента создана в качестве эксперимента и пока едва ли может рассчитывать на какие-то награды.

Zone Out - это не первый фильм, который режиссер из Лос-Анджелеса Оскар Шарп и его команда сделали вместе (Шарп называет себя “помощником режиссера”, поскольку вся основная работа была проделана “Бенджамином”). Дебют нейронной сети состоялся в 2016 году. Тогда Шарп и Росс Гудвин, креативный технолог в Google, участвовали в 48-часовом состязании на фестивале научно-фантастического кино в Лондоне. Там они показали короткометражку Sunspring, в которой также снялся Миддлдитч. В итоге картина даже попала в список топ-10 на фестивале.

Фильм Sunspring.

А в 2017 году Шарп и Гудвин снова решили поучаствовать в конкурсе с короткометражкой It's No Game с Дэвидом Хассельхоффом в главной роли. На этот раз “Бенджамин” создал диалог на основе сцен из произведений Шекспира и субтитров из других фильмов, а затем их связали историей об искусственном интеллекте, эксплуатирующим людей для создания кино. В результате картина завоевала третье место.

Короткометражка It's No Game.

Для съемок Zone Out Шарп и Гудвин вновь пригласили актерский состав из первого фильма, но решил построить производственный процесс в другом направлении: позволить “Бенджамину” делать все и создать картину “с нуля”. Команда не только поручила нейронной сети написать сценарий, но и выбрать сцены, разместить лица актеров на существующих персонажах, а также расставить реплики героев.

“То, что я действительно пытаюсь сделать, - это попытаться автоматизировать каждую часть человеческого творческого процесса”, - заявил Шарп.

В итоге производство Zone Out заняло всего двое суток. Гудвин и Шарп обучили нейронную сеть с помощью платформы Amazon Web Services. Для замены лиц использовалось 11 различных генеративных состязательных сетей (GAN). Они основаны на открытой библиотеке машинного обучения от Google под названием TensorFlow.

Кино.

Полученная короткометражка оказалась бессюжетной и, в целом, бессмысленной. Например, в одной из сцен герой Миддлдитча рассуждает о сексе с банкой сальсы. Кроме того, алгоритм не смог корректно заменить лица актеров. У команды также не хватило времени, чтобы создать диалоги с собственными голосами актеров, поэтому они использовали робо-голоса.

“Если в будущем технология провалится, у меня всегда будет работа. Если же она обретет успех и я перестану работать актрисой, то хотя бы застану тот момент, когда мы осознаем, что нас заменили компьютеры”, - рассказала актриса и участница съемочного процесса Элизабет Грей.