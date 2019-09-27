Радиостанция «Комсомольская правда» и представители бизнеса обсудили будущее телемедицины

Участниками круглого стола стали представители бизнеса нескольких десятков компаний. Среди них были представители клиник, работающие в разных областях.

Руководитель направления цифровой медицины ООО «Инвитро» Борис Зингерман.

Руководитель направления цифровой медицины ООО «Инвитро» Борис Зингерман отметил, что на сегодняшний день тяжело проходит процесс встраивания дистанционных элементов во взаимодействии врача и пациента. Однако ради лучших возможностей взаимодействия пациент готов поменять своих врачей. Для пациента телемедицина востребована в тех случаях, когда человеку необходимо получить консультацию от специалиста, которого нет в его городе.

Борис Зингерман отметил, что телемедицина больше нужна пациенту, а не врачам, так как для них это новый аспект деятельности.

С помощью телемедицины можно решить многие простые медицинские проблемы. Например, при ведении таких болезней, как диабет или гипертония. Сложность также привносит отсутствие ясности, каким образом осуществлять оплату телемедицинских услуг.

Директор по медицине «Сбербанк страхование жизни» Екатерина Коломенцева

Екатерина Коломенцева, директор по медицине компании «Сбербанк страхование жизни» отметила, что телемедицина – спорный термин как для клиентов, так и с точки зрения законодательства. Клиенты находятся в разных часовых поясах и с разными уровнями медицинского качества, поэтому для кого-то это возможность проконсультироваться с врачом, который находится в Москве. Для клиента из удалённых регионов это получение второго медицинского мнения.

Екатерина Коломенцева обратила внимание, что качественные врачи в любом случае будут оказывать качественный приём. Однако на сегодняшний день телемедицина не обеспечит выздоровление, оно обеспечивает спокойствие клиента в той или иной ситуации.

В кулуарах по окончании круглого стола представители клиник отметили, что подобный формат деловых мероприятий является для них крайне полезным. В первую очередь, благодаря тому, что можно задать наболевшие вопросы представителям власти, получить обратную связь и поделиться опытом с коллегами. Напомним, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ». Слушайте Радио «КП» на волне 97,2 FM в Москве.