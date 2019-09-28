Состоятельный бизнесмен может одновременно находиться в нескольких местах. Например, на Мальдивах и в розыске
Российское правительство освобождает от подоходного налога пострадавших от наводнений. Все чиновники, пострадавшие от тайфунов во Флориде и на Бермудах, уже подали документы.
* * *
- Петрович, как ты добился такой гармонии в семье?
- Бил, бил и добился!
* * *
- Почему в России так часто падают ракеты?
- Не надо сгущать. Они падают не чаще, чем взлетают.
* * *
Никак не получается потратить деньги с умом: то ума не хватает, то денег.
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От любви до ненависти - один разговор про Украину…
* * *
- А сколько ты зарабатываешь?
- Эту сумму отнюдь не безопасно озвучивать в таком людном месте.
- Вау!
- Ты же не хочешь, чтобы меня оборжали…
* * *
Сейчас делаю ремонт в квартире. И неожиданно оказалось, что там все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери.
* * *
По статистике, только каждый десятый брак - счастливый.
Мне еще жениться и жениться!
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- А это кто?
- У него погоняло Шотландец.
- Он типа чё, в юбке ходит?
- Не, он всегда с волыной...
* * *
Алкоголик Сидоров за десять лет проработал лишь три дня дворником, а остальное время был в запое. И все равно он принес обществу больше пользы, чем все чиновники Ухрюпинска, вместе взятые.
ИСТОЧНИК KP.RU