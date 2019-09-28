Состоятельный бизнесмен может одновременно находиться в нескольких местах. Например, на Мальдивах и в розыске

Российское правительство освобождает от подоходного налога пострадавших от наводнений. Все чиновники, пострадавшие от тайфунов во Флориде и на Бермудах, уже подали документы.

* * *

- Петрович, как ты добился такой гармонии в семье?

- Бил, бил и добился!

* * *

- Почему в России так часто падают ракеты?

- Не надо сгущать. Они падают не чаще, чем взлетают.

* * *

Никак не получается потратить деньги с умом: то ума не хватает, то денег.

* * *

От любви до ненависти - один разговор про Украину…

* * *

- А сколько ты зарабатываешь?

- Эту сумму отнюдь не безопасно озвучивать в таком людном месте.

- Вау!

- Ты же не хочешь, чтобы меня оборжали…

* * *

Сейчас делаю ремонт в квартире. И неожиданно оказалось, что там все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери.

* * *

По статистике, только каждый десятый брак - счастливый.

Мне еще жениться и жениться!

* * *

- А это кто?

- У него погоняло Шотландец.

- Он типа чё, в юбке ходит?

- Не, он всегда с волыной...

* * *

Алкоголик Сидоров за десять лет проработал лишь три дня дворником, а остальное время был в запое. И все равно он принес обществу больше пользы, чем все чиновники Ухрюпинска, вместе взятые.