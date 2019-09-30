2019-09-30T14:25:34+03:00
Происшествия

В Москве ограбили ресторан Тимати на 120 000 рублей

Аферисты представились it-специалистами, попросили снять деньги с кассы и перевести на номер
Артем ДЕГТЯРЕВ
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У ресторана "Black Star Burger" на Новом Арбате.У ресторана "Black Star Burger" на Новом Арбате.Фото: Алиса ТИТКО
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Курьезный инцидент произошел накануне вечером 29 сентября. На рабочий телефон ресторана "Black Star Burger" на Новом Арбате позвонил мужчина и представился it-специалистом сети ресторанов "Black Star" Романом Горяевым. Поднявший трубку менеджер Рома не заподозрил подвоха и выполнил все инструкции, которые продиктовал ему "айтишник".

"В полицию обратился 26-летний менеджер ресторана "Black Star Burger" Роман Толмачев. Менеджер сообщил правоохранителям, что по своей доверчивости, выполняя указания позвонившего на рабочий телефон мужчины, снял кассовую выручку ресторана и через банкомат перевел эти средства на банковскую карту звонившего. После того, как перевод был выполнен, Роман позвонил айтишнику, уточнить дошли ли деньги. Как и стоило ожидать, настоящий айтишник "Black Star Burger" не знал ни о каком переводе и объяснил менеджеру, что не разговаривал с ним ранее. Да и вообще не понимает, о чем он говорит" - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка по факту мошеннических действий. Общий ущерб от действий звонившего составил 121 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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