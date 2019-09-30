Оппозиционер Гудков обиделся на Канделаки за сравнение с Гретой Тунберг

Тина Канделаки ведет на радио «КП» утреннюю программу «Доживем до понедельника». Переспорить Тину — это отдельное шоу в шоу. Сперва отпор говорливой ведущей давал Максим Шевченко. А 30 сентября настало время политика-оппозиционера Дмитрия Гудкова. Три часа Канделаки и Гудков пикировали фактами и остроумием, выясняя, справедливо ли осудили участников московских акций протеста. Казалось бы, в конце победила дружба. Но не тут-то было. В соцсетях между соведущими снова пробежала кошка.

Оппозиционер Гудков обиделся на Канделаки за сравнение с Гретой ТунбергФото: Иван МАКЕЕВ

«Тезисы Димы мне известны, - написала на своей страничке Тина. - Могло показаться, что я чересчур энергично на него нападала, но в процессе нашего разговора я поняла, что лежит в основе наших с ним разногласий. Дима делает политическую карьеру, и в этом нет ничего плохого. Но для того, чтобы не стать «случайным человеком» на посту президента или в любом другом политическом качестве, необходимо ему соответствовать. Для этого нужно определиться со своим политическим месседжем, развиваться внутри него и успешно его продвигать. Волнует вопрос мусоросжигательных заводов? Стань Гретой Тунберг и выноси эту повестку вплоть до Генассамблеи ООН. Волнует проблема политзаключенных — защищай их и борись за подлинную независимость судебной системы. Создай некоммерческую организацию, занимайся фандрайзингом. Понять — и пытаться менять нашу страну не через отрицание и разрушение до основания институтов государственной власти, а через конструктивный диалог...»

Тина Канделаки ведет на радио «КП» утреннюю программу «Доживем до понедельника»Фото: Иван МАКЕЕВ

В итоге сравнение с 16-летней шведской активисткой сильно задело Гудкова.

«Принял участие в дебатах на радио КП с Тиной Канделаки, а после узнал: по ее мнению, мне надо стать Гретой Тунберг. Потому что вот уж Грета борется – так борется, а мы тут так, в бирюльки играем, - парировал в своих соцсетях оппозиционер. - И правда же, ну разве она не права? «Хочешь бороться против мусоросжигательных заводов? – Иди в ООН. Хочешь бороться за политзэков – выступай за независимость судебной системы. Не нравится, что в России душат бизнес? – А ты на другие страны посмотри, там вообще бизнесменов линчуют!» Нет, не права Тина. Потому что все это – советы о том, как заниматься пиаром, но ни в коем случае не пытаться добиться реального результата. Но за советы по пиару, конечно, спасибо, верю, что они от чистого сердца, как и борьба за Павла Устинова. Которому, однако, таки выписали год условно. Наверно, потому что все мы плохо боролись за независимый суд.