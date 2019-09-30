Мировая дискуссионная площадка по развитию малого и среднего бизнеса будет создана по итогам бизнес-форума ШОС и БРИКС

Уфа на несколько дней, с 25 по 27 сентября, стала настоящим центром малого и среднего предпринимательства всего пространства ШОС и БРИКС.

Делегаты отмечали, что за пять лет существования Форум превратился в эффективную площадку по развитию межрегионального сотрудничества, обмену опытом, поддержке малого и среднего бизнеса, расширению контактов и связей между деловыми сообществами государств ШОС и БРИКС.

«Для нас это не только торжественное мероприятие, где встречаются знающие друг друга люди, это повод обсудить перспективы сотрудничества, найти новые решения для того, чтобы бизнесу стран ШОС и БРИКС было комфортно работать», – заявил в день открытия Уфимского форума глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В 2019 году Уфимский форум собрал 200 делегатов из 31 страны мира и свыше 2600 участников из 52 регионов России.

«Масштаб Форума, число участников, огромное количество идей, институтов развития, которые Башкортостан предлагает предпринимателям, — все говорит о серьезном и внимательном отношении к этой тематике в регионе», – заявил на полях Форума заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин.

Несмотря на название, Форум не ограничивается странами-участницами ШОС и БРИКС, география расширяется год от года. В 2020 году бизнес-форум ШОС и БРИКС пройдет в рамках Международного инвестиционного форума в Уфе.

«Рамки ШОС и БРИКС маловаты, и в этом году к нам присоединились представители стран, которые не входят в эти объединения. Поэтому мы предполагаем, что в дальнейшем это будет международный Форум малого и среднего бизнеса, в рамках которого пройдет Форум бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Мы предлагаем расширение уже с 2020 года», – заявил исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Уфимский форум предложил деловой среде новые форматы взаимодействия, обеспечивающие постоянную, системную работу по поддержке бизнеса, в том числе Международный клуб предпринимателей ШОС и БРИКС и Ассоциацию регионов стран-участниц. Кроме того, вскоре начнет работу дирекция Форума, которая будет заниматься проработкой принятых делегатами решений.

Международный клуб в Уфе станет площадкой для общения, обмена опытом и компетенциями, выработки предложений. Постоянно действующая рабочая группа будет юридически оформлять законодательные инициативы, а Ассоциация регионов будет разъяснять властям необходимость принятия поправок в законодательство.

Объединяющей задаче Форума отвечала биржа деловых контактов b2b, международный трек «Деловые возможности сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС» - презентационная площадка, помогающая предпринимателям найти друг друга, провести переговоры и перейти от договоренностей к сотрудничеству.

Форум положил начало созданию Молодежного парламента стран ШОС и БРИКС – был подписан Меморандум о сотрудничестве организаций в сфере развития молодежного парламентаризма и участия молодежи в управлении делами государства, который разработали члены Молодежного парламента Государственной Думы России.

Пленарное заседание Пятого Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Автор фото: Евгений КОНОВАЛОВ.

«Молодежный парламентаризм, зарекомендовавший свою эффективность, может обеспечивать политическую социализацию молодежи. Обмен лучшими практиками объединений, вовлекающих молодежь в политику, позволит создавать совместные проекты на территории стран ШОС и БРИКС», – заявила председатель Молодежного парламента при ГД ФС РФ Мария Воропаева.

«Сотрудничество между странами, между лидерами и между молодыми заинтересованными сторонами сегодня приобретает как никогда важное значение», – считает руководитель правовой ячейки молодежного направления партии Индийская народная партия Чару Прагья.

Организаторами Форума стали Правительство Республики Башкортостан, при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Делового совета ШОС, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольств Российской Федерации в странах-участницах ШОС и БРИКС, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и торговых представительств Российской Федерации в странах-участницах ШОС и БРИКС, Федерального агентства по туризму (Ростуризм), аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации, Российского экспортного центра, ЮНИДО, Корпорации малого и среднего предпринимательства, Российского Союза Молодежи, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».