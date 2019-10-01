2019-09-30T22:08:14+03:00
Свое дело

Мама может!

Проект москвички Олеси Кашаевой помогает женщинам, у которых маленькие дети, находить достойную подработку на неполный день
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Автор проекта «Мама работает» Олеся Кашаева. Фото: Из архива проекта «Мама работает»Автор проекта «Мама работает» Олеся Кашаева. Фото: Из архива проекта «Мама работает»
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«Комсомольская правда» и Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы продолжают рассказывать о лучших примерах социального бизнеса.

Когда-то Олеся сама была в такой ситуации: она с ребенком на руках, денег катастрофически не хватает и подработка на дому очень бы не помешала... Проект «Мама работает», который помогает с трудоустройством женщинам с детьми, москвичка основала в 2013 году. И за эти несколько лет проект превратился в настоящее социальное явление, которое занимается сразу несколькими направлениями.

- По нашей статистике, примерно 80% женщин, которые обращаются к нам за помощью, - с высшим образованием, - рассказывает Олеся Кашаева. - Многие из них ищут подработку на удаленке. Для них мы создали сеть коворкингов - это пространства со столами и интернетом, которые женщины могут использовать совершенно бесплатно в качестве своего «выездного офиса». Причем тут же есть детские площадки для малышей до 6 лет. Пока мамы работают, их чада под присмотром квалифицированных воспитателей. И это все тоже бесплатно.

По словам Олеси, такой формат для работы предпочитают женщины-дизайнеры, специалисты SMM (продвижение товаров и услуг в интернете), владельцы небольшого бизнеса.

- А часть женщин хочет работать своими руками, для них мы сделали проект «Мамы Сами». В Москве это швейная мастерская, в которой работают 20 швей. В основном это не просто мамы, а женщины, оказавшиеся вместе со своими детьми в трудной жизненной ситуации.

Швеи по заказу различных компаний отшивают сувенирные сумки. Заказов всегда хватает. Причем график работы мамы выбирают сами. В среднем это не больше 4 часов в сутки, 5 дней в неделю. Зарплата зависит от загруженности. От 15 тысяч рублей в месяц до 50 тысяч.

- Все, что зарабатывает это производство, идет на зарплаты женщинам и расходы по содержанию коворкингов, - говорит Олеся. - Наш проект уже давно доказал свою жизнеспособность.

По словам Олеси Кашаевой, в будущем году ее компания планирует подать заявку на участие в премии «Прорыв года», которую проводит Департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 12 тысяч женщин сейчас насчитывает база проекта «Мама работает» - это люди, которым Олеся Кашаева с коллегами когда-либо помогла с поиском работы.

- 67% сидящих в декрете мам хотели бы иметь работу на дому.

КСТАТИ

- Многие женщины находят нас через интернет-площадки департамента, - говорит Кашаева. - Так что можно сказать, что ДПИР оказывает нам хорошую информационную поддержку. А некоторые начинающие бизнесвумен, которые пользуются нашими коворкингами, обращаются за консультациями в ГБУ «Малый бизнес Москвы» (это подразделение департамента. - Авт.).

P. S. Вы являетесь социальным предпринимателем и хотите стать героем нашей рубрики? Напишите нам: dpir-press@mos.ru.

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