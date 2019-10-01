Погода в Москве 2 - 7 октября: После аномально низкого давления потеплеет до +20

Вы сегодня на дне побывали. Не заметили? Отлично, значит, у вас с давлением и сосудами нет проблем. Во вторник, 1 октября, в Москве зафиксировано рекордно низкое для этого дня атмосферное давление - 730,7 мм рт. ст.

Метеорологи образно назвали такую ситуацию "барическим дном". На графике кривая атмосферного давления ушла резко и глубоко вниз. Уточню, что речь идет о рекорде именно для текущих суток, 1 октября. Прежний минимум давления держался 65 лет, с 1954 года.

На барическое дно столицу утянул мощный атлантический циклон, центр которого располагался над югом Финляндии (циклон, напомню, это атмосферный вихрь с низким атмосферным давлением в центре). Он же принес серые тучи и дожди. А также сравнительно теплую погоду - температура сейчас на 4 - 5 градусов выше климатической нормы для первых чисел октября.

И в ближайшие дни станет еще теплее, обещают синоптики Гидрометцентра России в своем прогнозе погоды в Москве на 2 - 7 октября. Увы, не надолго.

В среду, 2 октября, под утро +3...+8 градусов, днем +16. Пасмурно и с небольшим дождем.

В четверг, 3 октября, ночью +11...+13, днем потеплеет аж до +20! Переменная облачность, лишь местами возможен небольшой дождь. Если найдете возможность выбраться из офисов и аудиторий в рабочий день, отправляйтесь в парки и на набережные, наслаждаться идеальной осенней погодой. Потому как дальше - резкое похолодание.

В пятницу, 4 октября, круглые сутки температура +9...+14 градусов. Облачно, с прояснениями, пройдут небольшие дожди.

В субботу, 5 октября, ночью +2...+7, днем +5...+10 градусов.

В воскресенье, 6 октября, ночная температура понизится до +1...+6, днем всего +3...+8. Облачно, временами дождь.

В понедельник, 7 октября, ночью возможны заморозки до -1, днем +1...+6 градусов.