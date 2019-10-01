Шторм “Мортимер” пришел в Россию: Где ждать опасного ветра и сильных дождей

“Маленький, но быстро движущийся шторм, который нельзя недооценивать”, - так описывают “особые приметы” “Мортимера” в метеорологической службе Германии. Он действительно опасен и уже натворил бед не только в Германии, но и в Чехии, Словакии, Польше. Сейчас движется на восток и уже достиг границ России. Первым на его пути оказался Санкт-Петербург.

ЕВРОПА: ТРОЕ ПОГИБШИХ И ПРОБЛЕМЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В Европе мощные порывы ветра достигали скорости 28 метров в секунду. Утром в понедельник, 1 октября, не ходили поезда между Берлином и Гамбургом, крупнейшими немецкими городами – шторм повалил деревья на железнодорожные пути.

Три человека погибли. В Словакии дерево от порыва ветра упало на школу в пригороде Братиславы. 14-летний мальчик умер на месте, еще несколько учеников с травмами попали в больницу. Жертвы “Мортимера” в Германии и Польше тоже погибли под упавшими деревьями.

Затопленные "Мортимером" районы портового Гамбурга.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ВЕТЕР ДО 24 М/СЕК И УГРОЗА НАВОДНЕНИЯ

В Санкт-Петербурге в ожидании циклона на весь день, 1 октября, закрыли несколько парков и садов: Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад. Но и в других местах как в Северной столице, так и по всей Ленинградской области, стоит быть внимательными и рядом с деревьями по возможности не ходить.

Впрочем, такой разрушительно стихии, как в Европе, наши метеорологи не ждут, “Мортимер” по пути растерял свою мощь.

Ветер в Санкт-Петербурге будет свистеть со скоростью 15 – 20 м\сек, в прибрежных районах до 24 м\сек., предупреждают в Северо-Западном управлении Росгидромета. Самый сильный ветер, по словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, ожидается в районе обеда и во второй половине дня.

Кроме ветродуя, в Санкт-Петербурге сильный дождь. Ненастье будет продолжаться весь день в понедельник, 1 октября. Предупреждение о сильном ветре действует вплоть до 6 утра 2 октября.

Жертвами "Мортимера" стали три человека. Все они погибли от поваленных ветром деревьев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед штормом в Северной столице закрыли затворы комплекса защитных сооружений на Неве, чтобы избежать наводнения. Ветровой нагон воды мог достичь опасной отметки.

Ветер с порывами до 23 м\сек. свистит также в Калининградской области, в Карелии – сильный дождь, предупреждают в Гидрометцентре России.

В течение недели Санкт-Петербург встретить еще несколько атмосферных фронтов с Атлантики.

МОСКВА: РЕКОРДНО НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Москве тоже досталось от циклона, центр которого в понедельник утром располагался над югом Финляндии. Атмосферное давление упало до “барического дна”, то есть до рекордно низкой отметки в 730 мм рт. ст. За всю историю метеонаблюдений столь низкого давления 1 октября в столице не было.

В Москве ветрено, но не до такой степени, как в Европе и на северо-западе России – самые мощные порывы 1 и 2 октября будут достигать 17 м/сек. Дожди в эти дни ожидаются небольшие. Такая же картина и в соседних областях. Так что средняя полоса легко отделалась.

СПРАВКА “КП”

“Мортимер” часто называют ураганом. Строго говоря, это не так. По классификации метеорологов, при урагане ветер свистит со скоростью больше 30 м\сек. А если между 20 и 30 м\сек., то это шторм.