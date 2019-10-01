Министр образования Италии предложил заменить распятия в школах на карту мира и выдержки из Конституции

Итальянская мудрость гласит, мол, чтобы всегда со всеми жить в мире, нужно избегать разговоров на три темы — религия, политика и футбол. Но новый министр образования Италии из сформированного недавно кабинета министров Лоренцо Фиорамонти, видимо, решил хайпануть как следует. Он поднял тему, которая несколько лет назад бушевала будь здоров, с трудом улеглись страсти. И вот они вспыхнули с новой силой. Министр предложил снять распятие со стен в школах.

- Я считаю, - сказал он, - что школы должны быть светскими и должны позволять всем культурам выражать себя, не фиксируя внимания детей на каком-то одном определенном символе. Лучше повесить на стену карту мира и выдержки из Конституции.

Он высказался и против того, чтобы вешать фото итальянского президента в школах, мол, и сам президент не хотел бы этого. А вот распятие, по его мнению, вносит беспорядок в отношения учащихся. Что он вообще против каких-либо религиозных символов в стенах школ, потому что тогда «это превращается в рыночную торговлю» идеями.

Религиозный спор впервые начался в Италии почти двадцать лет назад с антикрестового похода Адель Смита, президента Мусульманского союза Италии и судьи Луиджи Тости. Они организовали борьбу с присутствием распятия в общественных местах. Диспуты длились годами. Дошло опять до суда — но в этот раз, до Европейского суда по правам человека. В 2011 он году поставил точку в спорах, вынеся приговор: распятие может оставаться в классах итальянских государственных школ.

Лидер движения «Forza Italia» Мария Стелла Гельмини тут же высказалась в ответ: «Распятие - это не предмет мебели, но свидетельство об истории и культуры нашей страны. - она хлестко отчитала министра, сказав, - Присутствие распятия на стенах классных комнат, вопреки тому, что думает министр Фиорамонти, не мешает ученикам и студентам из других культур и религий выражать, проявлять себя. Напротив, оно как раз напоминает о секуляризме (концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий. - авт.). И напомню министру, что тот факт, что он так свободно может говорить, делать свои заявления, выражать свое мнение, является прямым следствием христианских корней Италии и Европы». Это она так прозрачно намекнула, мол, попробовал бы ты в исламской стране что-то такое предложить.

И не преминула ущипнуть его, припомнив ему его недавнее предложение ввести в школах дополнительный налог с закусок и напитков, которые продаются в школьных столовых: «Очень надеюсь, - ехидно сказала она, что министр в своем желании обложить всех налогами не предложит ввести какой-нибудь новый тяжелый налог с учителей, которые носят крестик на шее».

Партия «Братья Италии» тоже сказали: «Мы напоминаем министру, что, уважая все религии, мы все же находимся в Италии. И это правильно, что в классах есть распятие. Верующие других религий должны прежде всего уважать символы нашей веры. А если это их раздражает, то что они здесь делают? Вероятно, им тогда нечего здесь делать».

Ну и конечно, не остался в стороне от дискуссии Маттео Сальвини, ныне грубо выброшенный за порог итальянского правительства, но не из политики, бывший министр МВД, лидер партии «Лига Севера». Он высказался в своем твиттере:

«Сначала была идея-фикс обложить налогами школьные закуски и напитки. А теперь - идея убрать распятия из школьных кабинетов? Это министр или комик?». Это он тонко потроллил министра за его принадлежность партии «Движения 5 звезд», которую возглавляет бывший комический актер.

Бывший министр образования Марко Буссетти сказал: «Распятие является символом нашей истории, нашей культуры, наших традиций. Я не понимаю, чем оно может раздражать. Занятия в школе должны научить думать».

Зато на стороне нового министра профсоюзы. В них состоят, так сложилось исторически, приверженцы идей коммунизма. А в итальянской трактовке коммунизм исключает принадлежность к любой религии. Поэтому они тут же оживились и подхватили инициативу синьора Фиорамонти. Секретарь школьного профсоюза Уил Пино Тури сказал, что «секуляризм - это основополагающий принцип государственной школы нашей страны. В Конституции наши школы находят полную легитимность их функций, гарантию их автономии и независимости».

Куда приведет новый виток этой дискуссии, неизвестно. Но то, что удалось в полной мере спровоцировать новый раздор между жителями страны — верующими и неверующими, католиками, атеистами, мусульманами — это факт.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Распятие в школьных классах начальной и средней школы установили согласно королевским указам в 1924 году и в 1928 году. Вместе с распятием устанавливался портрет короля. Эти указы никогда не отменялись. А вот для детских садов и университетов нет никаких указаний.

За эти годы прошло немало гражданских судов на эту тему, но все они объявили, что такие решения находятся вне зоны их компетенции. Государственный совет дважды высказывался «за» присутствие распятия в классах - в 1988 году и в 2006-м. Европейский суд по правам человека принял окончательное решение в 2011 году, что распятие может оставаться в классах итальянских государственных школ.