2019-10-01T15:04:34+03:00
Здоровье

Врачи напоминают: Самое время для маски-шоу!

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от гриппа
Алина МАКЕЕВА
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С приходом осенних холодов Роспотребнадзор напомнил россиянам, как защититься от гриппа и ОРВИ.С приходом осенних холодов Роспотребнадзор напомнил россиянам, как защититься от гриппа и ОРВИ.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На улице пасмурно, слякоть - самое «простудное» время. Промочил ноги, попал в метро под обстрел «чихающего» - и вот уже сидишь дома с температурой и красным горлом. Чтобы упредить болезни, Роспотребнадзор напомнил россиянам, как защититься от гриппа и ОРВИ - носите маску! «Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот».

Обязательно нужно надевать маску, когда ухаживаете за заболевшим близким. Или если вы сами заболели и идете к врачу. Когда находитесь в людном месте, где вокруг вас могут оказаться зараженные вирусом граждане: в общественном транспорте, торговых центрах, поликлиниках и т. п.

Не забывайте менять маску каждые три часа или по мере увлажнения. Повторно надевать ее не имеет смысла. Кстати, маска - не единственный способ профилактики.

Сейчас самое время сделать прививку от гриппа тем, кто еще не успел. Организму нужна еще неделя после введения вакцины, чтобы иммунитет заработал в полную силу, и важно уколоться заблаговременно, пока эпидемия не началась.

Сейчас самое время сделать прививку от гриппа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас самое время сделать прививку от гриппа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме того, врачи напоминают: проще всего и эффективнее защищает от гриппа и ОРВИ привычка тщательно мыть руки с мылом. Обязательно после прихода с улицы, контактов с незнакомыми людьми. Причем намыливаться нужно не менее 20 секунд! Именно за такое время мыло успеет обезвредить инфекцию.

«Подцепить» простуду и грипп легче легкого, нажимая на кнопку вызова лифта, подержавшись за поручень эскалатора и трамвая, покатав тележку в супермаркете. Если вымыть руки с мылом возможности нет, используйте специальный гель-санайзер. А придя домой или на работу, все-таки сразу ступайте в ванную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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