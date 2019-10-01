Как жить без лишнего мусора: Онлайн-курс научит бережному потреблению

А вам слабо? Представить свою жизнь без пластика. Без огромного шуршащего пакета, с которым вы каждый день возвращаетесь из магазина. Без красивого ланч-бокса, в котором таскаете в офис котлетки и салатики. Или – о ужас! – без мусорного пакета в ведре. Его же тогда нужно мыть! А ничего, что еще лет 20 назад все делали ТАК.

На самом деле, бережное потребление – это просто. Главное начать. И это не только про пластик, но и про экономию ресурсов, сокращение отходов и многое другое. Об этом и рассказывают авторы онлайн курса «Теперь ТАК». Одно письмо в неделю. Бесплатно.

— Этот курс – наша частная инициатива, мы решили систематизировать знания и опыт, чтобы поделиться с теми, кто задумывается о последствиях своего потребления, но не знает с чего начать, — рассказали авторы проекта порталу Открытые НКО.

Это Маша Гельман, автор блога «Муки осознанного выбора» о том, как она сама отказывается от одноразовых вещей и избегает лишних покупок. Антон Ногинов, партнёр коммуникационного агентства Gravity. Освоив тему бережного потребления, он теперь помогает ориентироваться в ней потребителям и заинтересованным бизнесам. И Катя Колчанова, основатель интернет-магазина «Осока Высокая», продвигает выбор товаров ежедневного спроса в пользу отечественных производителей как одну из основ бережного потребления.

Авторы проекта Маша Гельман, Антон Ногинов и Екатерина Колчанова. Фото: tepertak.ru.

Курс состоит из 6 тематических модулей, охватывающих основные моменты жизни любого горожанина: мусор, дом, гардероб, путешествия и транспорт, вечеринки и подарки, работа. Так как трансформация привычек не происходит за одну ночь, курс рассчитан на плавное погружение — в каждом модуле от 1 до 7 писем. Одно письмо-урок в неделю. В каждом письме — ваша ежедневная жизнь, но немного осознаннее. Первый модуль про мусор: как без головной боли избавиться от мусора в жизни. Про переработку, повторное применение и много чего еще. Второй – про дом, про то, как сделать свой быт более бережным и экономным. Здесь о покупке продуктов, готовке дома, хранении и уборке, домашней живности и многом другом. Третий – про праздники, как их отметить без отходов и бессмысленных подарков. И так далее.

Курс – абсолютно практичный. Скучных текстов-лекций, о том, как все плохо с экологией, не будет. Минимум просвещения, максимум конкретики: каждый урок включает рекомендации к действию и практическое задание. Например, для начала вас попросят найти на карте удобный для вас пункт раздельного приёма мусора, прогуляться до него налегке, узнать, как в нем принимают раздельные отходы и что потом с ними делают.

— Мне нравится, что курс — не сборник призывов спасти планету или дурацких советов, а простые действия, которые помогают приобрести полезные привычки. Действия, которые любой может начать делать вот прямо сейчас. Вдобавок советы взяты не из головы — каждое предложение и домашнее задание мы проверяем на собственной шкуре, — смеется Маша Гельман.

Подписаться на курс можно в любое время, и это бесплатно. За год, что работает проект, это сделали уже больше 25 тысяч человек.

— И не важно, окончил ли ты курс с отличием, важно — намерение, — говорит Антон Ногинов. — Это — не свод строгих правил, а, скорее, вспомогательная система координат. Мы «пробуем ТАК», «стараемся ТАК» и даже «не всегда ТАК» — только через личный пример и помощь другим бережное потребление может стать новой нормой.

Это и есть главная задача курса – сделать бережное потребление новой нормой поведения.

— Когда всё вокруг ТАК стремительно меняется, должны меняться мы и наш подход к быту: прогресс должен отражаться не только на технологии производства и продаж, но и на потреблении, — считает Катя Колчанова. — А сохраняя прежние привычки и не задумываясь об их последствиях, мы проигрываем — и кошельком и более глобально. Мы создали этот курс не только чтобы учить, но и чтобы учиться у его слушателей, через их вопросы и обратную связь.

Курс, как мы уже сказали, абсолютно бесплатный. Но любой поддержке проекта авторы будут рады. Можно, например, оплатить те модули курса, которые вам понравились больше всего. Или поделить ссылкой и рассказать о проекте в социальных сетях.

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