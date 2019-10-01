В Москве стартовал приём заявок для участия в бесплатном Акселераторе социальных проектов

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы начинает приём заявок для участия в бесплатном Акселераторе социальных проектов. Заявку для предварительного отбора можно подать на сайте MBM.MOS.RU в блоке «Обучение» – раздел «Бизнес-акселераторы».

«Подать заявку для участия в Акселераторе могут компании, зарегистрированные в Москве и ведущие основную деятельность своего предприятия на территории города. В команде, которая хочет стать участником Акселератора должно быть не менее трёх ключевых игроков. Важное условие для прохождения отбора – наличие первых продаж готового продукта или услуги», - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Акселератор социальных проектов – это двухмесячная программа ускоренного развития бизнеса для тех, кто недавно запустил социальный бизнес, испытывает проблемы с привлечением клиентов или формированием продуктового предложения.

Участники Акселератора проработают свои проекты с ведущими экспертами в области социального предпринимательства, определят потенциальные точки роста своих компаний, увеличат количественные и качественные показатели бизнеса, а также получат возможность развить сеть полезных бизнес-контактов. В общем итоге эти активности позволят командам социальных проектов развить предпринимательские компетенции.

«Акселератор, который мы запускаем этой осенью, нацелен на качественное развитие социально значимых предприятий. Здесь гарантирован индивидуальный подход к участникам, экспертная оценка и советы от ведущих практиков. Все это будет способствовать продвижению бизнес-проектов на более высокий уровень», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Потенциал проекта в плане самоокупаемости и масштабирования/тиражирования оценят эксперты по результатам заполнения анкеты, которую потенциальный участник Акселератора прикрепит в специальную форму на его странице в блоке «Обучение» – раздел «Бизнес-акселераторы» на MBM.MOS.RU.

Приём заявок для участия в предварительном отборе продлится до 11 октября: http://bit.ly/2mv22gB

Важно: подача заявки доступна после регистрации личного кабинета пользователя сайта.

Справочно:

MBM.MOS – проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Учреждение занимается консультационной и образовательной поддержкой предпринимателей в Москве.

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