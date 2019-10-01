2019-10-01T16:06:16+03:00
Свое дело

В октябре «Техноград» запускает курсы для самозанятых

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» запускает новую программу обучения для самозанятых. Первый блок из десяти академических часов предлагается пройти бесплатно
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Методисты «Технограда» отобрали десять наиболее популярных видов профессиональной деятельности у самозанятых представителей малого бизнеса: повар, частный кондитер, программист, разработчик виртуальной и дополненной реальности, парикмахер, сварщик, специалист по химическому анализу, специалист по кибербезопасности, разработчик цифровых продуктов для бизнеса, специалист по блокчейн технологиям в бизнесе. По итогам обучения слушатели с высшим и средне-специальным образованием получат диплом о профессиональной переподготовке, остальным будет выдан сертификат от «Технограда».

В программу курсов включены базовые основы ведения бизнеса в выбранном направлении: планирование, управление финансами, бренд и продвижение, упаковка продукта, управление продажами, тайм-менеджмент. В ходе занятий менторы поделятся практическими навыками и личным опытом с начинающими предпринимателями.

Продолжительность программы составляет 36 академических часов, включая десять бесплатных часов в каждом направлении и рассчитана на 3 месяца.

«Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» обладает всеми необходимыми ресурсами для подготовки и повышения квалификации самозанятых. Наша программа дает возможность пройти обучение по выбранному направлению «с нуля», а также повысить свою квалификацию уже действующему предпринимателю. Курсы читают не теоретики, а состоявшиеся предприниматели. Полученные знания слушатели смогут закрепить на практических воркшопах», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного-развития города Москвы Алексей Фурсин.

Стать слушателем может любой столичный житель, который оформил для себя налоговый статус самозанятого. Подробное описание курсов и регистрация на обучение по ссылке: http://sobstvennoedelo.technograd.moscow/

Справочно:

«Техноград» — уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.

«Техноград» — идеальное пространство для обучения и познавательного отдыха всей семьей. На территории комплекса также предусмотрены тематические экскурсии, мастер-классы и другие увлекательные мероприятия. Подробнее на сайте проекта technograd.moscow

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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