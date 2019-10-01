Более 3 000 московских предпринимателей построили собственные траектории развития бизнес-компетенций на сайте MBM.MOS.RU

Новый инструмент появился на сайте MBM.MOS.RU в июне этого года. Чтобы воспользоваться персональным бизнес-тренером необходимо зарегистрироваться на сайте и зайти в блок «Рекомендации» в личном кабинете. В рамках ИТР предприниматель может пройти опросы и тесты, а также выявить, в каких областях ему не хватает знаний для успешного развития бизнеса.

«Система сама подскажет, какие мероприятия посетить предпринимателю для развития своих компетенций, а также какие сервисы и спецпроекты могут помочь для достижения конкретных целей. Кроме того, персонализированная технология позволяет корректировать план развития предпринимателя по результатам промежуточных тестов», - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По словам Алексея Фурсина, инструмент подходит как для начинающих предпринимателей, так и для опытных бизнесменов. ИТР способна оценить уровень знаний в различных областях, начиная от юридической грамотности и заканчивая маркетингом.

Кроме того, ИТР помогает ориентироваться в многообразии образовательных мероприятий. В личном кабинете на сайте MBM.MOS.RU для предпринимателя формируется персональный календарь мероприятий, где отображаются все предстоящие тренинги и семинары.

Справочно:

MBM.MOS.RU и Центры услуг для бизнеса – проекты ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Учреждения занимаются бесплатной консультационной и образовательной поддержкой малого и среднего бизнеса в Москве. Проконсультироваться по любому вопросу открытия и ведения своего дела в столице можно в Центрах услуг для бизнеса, а также с помощью бесплатного онлайн-сервиса https://bit.ly/2m6F6nI. Выбрать подходящее обучающее мероприятие или стать слушателем образовательных спецпроектов можно здесь: https://bit.ly/2kaDYyP.

Получить дополнительную информацию Вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru