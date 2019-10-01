2019-10-01T19:07:53+03:00
Общество

«Пятёрочка» и Kitchenaid запускают акцию «Печёмся о каждом»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с брендом KitchenAid запускает маркетинговую акцию «Печёмся о каждом»
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В рамках акции фирменная посуда и кухонные аксессуары премиум-класса становятся доступными максимально широкому кругу потребителей благодаря существенному дисконту: приобрести их в магазинах «Пятёрочка» можно будет со скидкой до 90%.

Акция «Печёмся о каждом» пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех магазинах сети «Пятёрочка» Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для участия в ней необходимо быть держателем активной карты лояльности «Выручай-карта». Электронные наклейки начисляются за покупку на сумму от 300 рублей (одна электронная наклейка за каждые 300 рублей в чеке, за покупку товаров партнёров акции начисляются дополнительные наклейки).

В зависимости от количества собранных наклеек клиенты сети могут приобрести формы для выпечки и запекания или другие кухонные аксессуары премиум-класса бренда KitchenAid со скидками до 90%. Каждый предмет коллекции разработан совместно с инженерами, технологами и шеф–поварами и отличается эргономичным дизайном, технологичностью и надёжностью. Формы из металла, фарфора и керамики для выпечки и запекания от KitchenAid устойчивы к высоким температурам — при готовке тепло распределяется равномерно, что помогает сохранить полезные свойства ингредиентов, сочность и вкус блюд.

«Торговая сеть «Пятёрочка» заботится о гостях своих магазинов и предоставляет возможность приобрести посуду высочайшего качества от легендарного бренда с внушительной скидкой в рамках акции «Печёмся о каждом». Наше сотрудничество с KitchenAid делает доступной продукцию этого производителя для всех. Уверена, что такие помощники на кухне будут вдохновлять творить различные кулинарные шедевры и радовать ими своих близких», - комментирует руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

В акции «Печёмся о каждом» представлены формы для выпечки и запекания, противни и другие кухонные аксессуары KitchenAid – всего 10 предметов. Если вся коллекция уже собрана, а неиспользованные наклейки ещё остались, их можно подарить друзьям или близким через личный кабинет. Для этого у получателя также обязательно должна быть активирована «Выручай-карта».

Кроме того, дополнительно в рамках акции торговая сеть «Пятёрочка» разыграет среди участников бытовую технику — тостеры, блендеры и холодильники. Для участия в розыгрыше необходимо подтвердить своё желание в мобильном приложении или в личном кабинете, нажав кнопку «участвовать».

Больше информации об акции, сроках и правилах проведения можно узнать на сайте www.kitchen.5ka.ru. Там же можно найти полезный контент - рецепты вкусной выпечки, которая порадует всю семью.

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