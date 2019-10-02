Печки, лавочки, квартиры: Все наследство Шукшина может достаться Бари Алибасову

Василий Макарович оставил после себя множество всенародно любимых рассказов, повестей и фильмов. Увы, наследие Василия Макаровича еще и разбило его семью на враждующие лагеря, и эта война не прекращается по сей день.

ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ РАЗДОРА

Четвертая жена писателя Лидия Федосеева-Шукшина, родившая ему дочерей Ольгу и Марию, сумела сберечь его главное имущество - квартиру, которую ее муж получил незадолго до смерти. В четырехкомнатных апартаментах площадью 100 квадратов недалеко от Останкинской телебашни долгое время все оставалось в первозданном виде - так, как было при жизни Шукшина. Квартира пришла в запустение, и лишь три года назад Лидия Николаевна пустила сюда бригаду из телешоу «Идеальный ремонт», которая привела в порядок пару комнат.

Это жилье, которое оценивается в 30 миллионов, для 81-летней актрисы слишком просторно, но продавать его Лидия Николаевна отказывается. Шесть лет назад именно из-за этих квадратных метров разгорелся страшный скандал. Тогда младшая дочь актрисы, 45-летняя Ольга Шукшина, заявила о своих правах на отцовскую квартиру. Актерская карьера женщины не задалась, любимый бросил с ребенком на руках, долгие годы она была прислужницей в монастыре. А когда ее сыну Василию, названному в честь деда, исполнилось 18, Ольга придумала, как решить квартирный вопрос.

А ведь при жизни Василия Макаровича семья была такой дружной... Шукшин с женой Лидией и дочерьми Машей (на фото справа) и Олей. Фото: Анатолий КОВТУН/ТАСС

- Мне принадлежит половина папиной квартиры! - возмущалась Ольга. - Все четыре комнаты сейчас мамины, а мне хотелось, чтобы в одной из них поселились мы с Васей. Но когда он приехал поступать во ВГИК, мама вроде бы дала добро, пустила внука. А через пару месяцев двое незнакомых мужчин выкинули Василия за порог. Я - сторонник мирного решения конфликта. Но нам с сыном дали понять, что, если что-то пойдет не так, моему ребенку подбросят наркоту и «закатают» на пять лет!

Так и не вселившись в квартиру раздора, Ольга поставила матери условие: не хочешь продавать жилье - плати мою долю, 15 миллионов. И это притом что в свое время актриса всем обеспечила дочку: отдала загородный дом, купила однушку в центре Питера и квартиру в Сергиевом Посаде. Но Ольге Васильевне этого оказалось мало - она все-таки въехала в родительские апартаменты, где сейчас живет с матерью.

Дорогостоящая московская жилплощадь, ставшая предметом споров, хранит воспоминания о своем знаменитом хозяине. Фото: youtube.com

- Не знаю, как они делят эти апартаменты, - признался «КП» муж Лидии Николаевны Бари Алибасов (у них гостевой брак, живут каждый у себя). - У Ольги, по-моему, одно желание - побыстрее сгнобить мать.

В отличие от младшей дочери у старшей - актрисы Марии Шукшиной - с матерью ровные отношения. Но в прошлом году Лидия Николаевна узнала, что ее однокомнатная квартира в Питере больше ей не принадлежит. Кто-то продал ее, причем без согласия артистки.

Оказалось, это сделала 30-летняя дочь Марии Шукшиной и соответственно внучка Лидии Николаевны Анна Трегубенко. Когда-то бабушка оформила на нее доверенность, но единственное условие - не совершать сделок до смерти Федосеевой-Шукшиной - девушка проигнорировала. Объяснилась Анна просто - срочно нужны деньги, чтобы купить жилплощадь в Москве.

По словам мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасова, на четырехкомнатную квартиру и прочие блага он не претендует, однако именно основатель «На-На» сейчас является наследником своей супруги наравне с ее дочерьми. Фото: youtube.com

Предательство внучки убило Федосееву-Шукшину: она отправилась в суд, но отстоять жилье не удалось.

- Эта Аня обобрала всю семью, умудрившись продать Лидину квартиру со всем содержимым, - разводит руками Бари Алибасов. - Ну вот такие они, шукшинские наследники! А мы уже не в том возрасте, чтобы воевать.

АВТОРСКИЕ МИЛЛИОНЫ

Между тем недвижимость - далеко не единственный повод для ссор между наследниками Шукшина. Есть еще и авторские права на творчество Василия Макаровича. Сейчас их львиная доля принадлежит Лидии Николаевне, а в дальнейшем они перешли бы дочерям. Но год назад Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова, а муж по закону является наравне с детьми наследником так называемой первой очереди, то есть может претендовать на равную долю. Месяц назад, когда Федосеева-Шукшина слегла в больницу, ее дочь Ольга принялась делить будущее наследство едва ли не у больничной койки матери.

- Интеллектуальные права, касающиеся произведений Шукшина, - право публиковать, вносить изменения, разрешать театральные постановки и телепередачи, - сегодня принадлежат четверым наследникам, - объясняет адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. - Основная доля - у вдовы Лидии Николаевны, плюс три дочери писателя: Ольга и Мария от брака с Федосеевой-Шукшиной и Катерина от предыдущей жены Виктории Софроновой. Да, между Ольгой и Марией сложные отношения, но они всегда договариваются. И тут среди наследников может появиться чужой человек!

Поначалу Алибасов обещал дочерям, что откажется от наследства писателя. А потом изменил позицию, возможно, поняв, с чем имеет дело. Ведь авторские права можно продать. Кроме того, это стабильный доход - так, например, Ольга Шукшина ежемесячно получает около 100 тысяч «авторских» рублей за использование отцовского творческого наследия. А когда речь заходит о телеэфирах, посвященных писателю, сумма гонораров вырастает.

Фото: instagram.com/alibasov_nana

- Гонорары за телепрограммы исчисляются сотнями тысяч, а то и миллионами рублей, - говорит адвокат Алибасова Сергей Жорин. - Слышал, что одна из таких передач не вышла потому, что Ольга требовала приличную сумму. В семье Шукшиных все перессорились из-за квартир, а теперь делят авторские права при живой Лидии Николаевне!

По словам юриста, Алибасов на наследие Шукшина не претендует. А отказываться не спешит потому, что по законам откреститься от будущего наследства юридически невозможно.