Ученые нашли утерянный смысл женского оргазма

Чтобы забеременеть, оргазм не нужен. Тогда зачем он? Ученые измучились, пытаясь ответить на этот вопрос и понять, какую цель ставила природа, создавшая весьма сложный нейроэндокринный рефлекс, приводящий к высшему сексуальному наслаждению.

Кругом парадоксы, сбивающие с толку. И вот главный: если бы оргазм что-то значил для природы, то способность его получать неуклонно бы развивалась у наших далеких предков по женской линии. И привела бы, в итоге, к их всеобщему счастью. Но его же нет. Чуть ли не пятая часть современных представительниц прекрасного пола лишена радости «трепетать от удовольствия».

Может быть, женские оргазмы привязывают к партнеру? Укрепляют моногамные узы, а следовательно, способствуют созданию более комфортных условий для потомства? Отнюдь. Иной раз случается как раз наоборот: стремление к оргазмам - более разнообразным - приводит к распаду семей.

Не доказана и физическая гипотеза, подразумевающая что женский оргазм способствует тому, чтобы сперма всосалась куда надо.

И все же смысл в оргазме есть. Вернее был. Эволюционное оправдание ему нашли исследователи (Mihaela Pavlicev, Andreja Moset Zupan, Amanda Barry, Savannah Walters, Kristin M. Milano, Harvey J. Kliman, and Günter P. Wagner) из Йельского университета (Yale University) и Университета Цинциннати (University of Cincinnati).

Ученые-медики пришли к выводу: на заре эволюции оргазм вызывал овуляцию. То есть, у древних женщин созревшая яйцеклетка выходила из яичника прямо в процессе полового сношения. Но для этого ей — древней женщине — требовалось получить сексуальное удовольствие. И она получала, стремясь обзавестись потомством.

Со временем овуляция и секс почему-то разделились. У женщин яйцеклетка выходит один раз в течение регулярного цикла продолжительностью около 28 дней не зависимо от количества и качества половых сношений. Но далеко не все обитатели Земли такие. К примеру, у самок кроликов, кошек, верблюдов овуляция до сих пор происходит во время секса. Это и позволило проверить, насколько велика тут роль оргазма.

Экспериментируя с крольчихами, исследователи вводили им флуоксетин — препарат, подавляющий оргазм. И что? У крольчих, лишенных сексуального удовольствия, овуляций становилось на треть меньше, чем у тех, которых не огорчали «химией».

Смысл оргазма помогли найти влюбленные кролики, у которых оргазм вызывает овуляцию.

Женщины, конечно, не крольчихи. Но когда-то — на заре эволюции — их репродуктивные системы вполне могли работать похожее. Поскольку имеется такая принципиальная возможность — существует в природе.

- Экспериментальные данные, которые мы получили, повышают вероятность того, что женский оргазм развился из овуляции, вызванной совокуплением, - приводит весьма осторожные слова авторов кроличьего» исследования газета The Daily Mail.

Ныне оргазм перестал играть «овуляционную» роль. Стало быть, он - атавизм? Совсем не исключено. Подробнее об утерянном эволюционном смысле оргазма в журнале PNAS.

КСТАТИ

Приятный подарок дамам от кавалеров

Элизабет Ллойд (Elisabeth Lloyd), профессор биологии университета Индианы (США), автор книги The Case of the Female Orgasm, полагает, что ныне женский оргазм существует всего лишь для развлечения и представляет собой побочный продукт мужского оргазма. Как женские половые органы.

Как объясняет профессор, природа создает гениталии в первые 8 - 9 недель внутриутробного развития. И, «вылепливая» пенис с нервными окончаниями, по полной программе наделяет мужское «хозяйство» всем необходимым для эрекции, оргазма и спровоцированного им семяизвержения. Без этих элементов человечеству никак нельзя. Они незаменимы в естественном механизме оплодотворения женщин и продолжения рода.

Женские половые органы, как продукты второстепенные, формируются по усеченной программе - из мужских «заготовок». «Недоделанный» пенис превращается, к примеру, в клитор. При этом нервные волокна могут остаться недоразвитыми.

Сексуальные кройка и шитье.

В качестве примера того, что мужчин и женщин «кроят» по схожим схемам, профессор приводит в пример еще и мужские соски - абсолютно бесполезные в репродуктивном смысле. Но природе, видимо, проще было оставить их сильному полу, чем изобретать, как от них избавиться.

Всем своим женским счастьем женщины обязаны мужчинам.

Однако вернемся напоследок к исследованиям особенностей размножения кроликов. И признаем, что женские половые органы не единственный подарок сильного пола слабому. Получается, что и оргазм подарили мужчины, настойчиво стремясь доставить им удовольствие — не чем-нибудь, а причудливой частью своего тела, вызывая ею овуляцию и доводя дело до оплодотворения, потребного для продолжения рода.

И хоть бы кто спасибо сказал.