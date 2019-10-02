2019-10-01T11:45:58+03:00
Анекдоты

Если завтра война, а в театре нет тушенки

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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В Германии суд признал похмелье болезнью

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Украинского депутата поймали на любовной переписке сразу с тремя дамами

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В Екатеринбурге театр оштрафовали за неготовность к войне

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Иванка Трамп пришла на Генеральную ассамблею ООН без нижнего белья

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Москвичка отправила «сотрудникам банка» интимные фото для подтверждения личности

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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