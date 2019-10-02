Шаварш Карапетян, спасший 20 человек из затонувшего троллейбуса: Когда мужчина становится бесполезным, это уже не мужчина, а перерабатывающий механизм

Шаварш Карапетян - не только чемпион, но и символ мужества. Этот человек пожертвовал здоровьем и спортивной карьерой ради спасения других людей. Недавно минуло 43 года с момента его подвига.

ЧП на дамбе

В сентябре 1976 года уже прославленный спортсмен, многократный чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян вместе с братом с утра мотал кросс недалеко от Ереванского водохранилища. Вдруг их глазам предстала кошмарная картина: набитый людьми троллейбус на полном ходу вдруг резко повернул, сорвался вниз с дамбы и упал в воду.

Карапетян позже признавался, что воспринял этот случай как знак свыше. Действительно, обычный человек здесь был бы бессилен. Вода температурой всего 13 градусов, глубина 10 метров и нулевая видимость: упав, троллейбус поднял муть со дна. Люди были обречены на мучительную смерть. Шаварш бросился в воду, нырнул. Сумел разбить ногой стекло троллейбуса. И стал по одному доставать людей. Ему наверху помогал брат Камо на лодке, которая оказалась где-то поблизости на берегу. Подъехали и медики. Позже подсчитали, что Шаварш достал из салона троллейбуса 46 человек. Откачать всех не удалось, но ровно 20 могли считать тот день своим вторым днем рождения.

45 дней в больнице

За спасение чужих жизней Карапетян едва не отдал свою. Холодная вода, тяжелейшие порезы о стекло, потеря крови и заражение. Медики обнаружили у него пневмонию, осложненную сепсисом. Еще 45 дней борьбы, теперь уже за свою жизнь.

Карапетян смог не просто восстановиться, но еще и выиграть несколько чемпионатов. Спустя год после подвига он уже бил мировые рекорды, но все же история с троллейбусом стоила ему карьеры. В легких образовались спайки, и каждый глубокий вдох давался спортсмену через боль.

Троллейбус удалось вытащить из воды при помощи крана. Фото: Герберт БАГДАСАРЯН/TASS

Долгое время о подвиге Карапетяна не знали даже люди, которых он спас. История о троллейбус в печать не попала. Позже в интервью «Комсомольской правде» Карапетян объяснял:

«В СССР троллейбусы не должны были падать в воду... В 1982 году мы познакомились с корреспондентом «Комсомольской правды» Сергеем Лесковым. Я приехал из Еревана в Москву на чемпионат Европы. В бассейне старший тренер сборной СССР познакомил нас, а когда я отошел, рассказал Лескову мою историю.

Журналист попросился в командировку в Ереван, собрал материал и написал о той трагедии. Вот тогда, после статьи в «Комсомолке», спасенные люди меня нашли. Мне было приятно видеть их живыми и здоровыми».

«Армянский сын русского народа»

На днях мы снова связались с Карапетяном и узнали, чем сегодня живет герой. В 2019 году Шаваршу Владимировичу исполнилось 66 лет. Вопрос о здоровье его даже немного задевает.

- Скажу, что мужчина не имеет права жаловаться на здоровье. Всегда нужно контролировать свое эго, чтобы быть полезным обществу. Когда мужчина становится бесполезным, это уже не мужчина, а перерабатывающий механизм. Я руководитель красногорского спортивного оздоровительного центра сейчас. Развиваю спорт. Работа сложная, нужно для населения организовать возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.

Шаварш Карапетян.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Удается связь поддерживать с теми людьми, кого спасли?

- 45 лет прошло... Не вечно люди живут. В этом году умер и самый молодой парень из тех, кого спас. Но несколько человек осталось в живых. Иногда встречаемся. Родственники и дети тоже помнят.

- В Армении не забыли про вас?

- Армения и Россия не забывают. Из Грузии недавно звонили. Все считают меня достоянием советского общества. Я часто встречаюсь с журналистами. Недавно с голландцами говорил. Сказал им, что я армянский сын русского народа (улыбается). Конечно, переводить пришлось, но вроде поняли.

- Каких-то официальных наград за подвиги вы так и не дождались?

- Мне важнее человеческие контакты. Есть такая фраза у меня: «Человек человеком человек», а награды не так важны.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

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Поразительно, но спортсмен трижды приходил на помощь людям.

8 января 1974 года. Карапетян на автобусе возвращался с базы Цахкадзор в Ереван. Мотор на горной дороге забарахлил, водитель вышел его проверить, а неуправляемый автобус покатился вниз. Шаварш первым заметил это, разбил стекло кабинки, отделявшей водителя от салона, вывернул руль и остановил автобус на краю пропасти. Спас себя и еще 30 человек.

16 сентября 1976 года. Тот самый случай с троллейбусом. Кстати, с нем находились 92 человека. Карапетян вытащил ровно половину - 46. Откачать удалось 20. Спортсмен долго потом корил себя за то, что не спас на одну жизнь больше: в один из нырков он поднял на поверхность не человека, а подушку от автобусного сиденья.

15 февраля 1985 года в Ереване загорелся спортивно-концертный комплекс, и Капапетян бросился помогать тушить огонь пожарным. Спасая людей, он вновь получил травмы и обгорел.