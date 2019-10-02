2019-10-02T13:27:11+03:00
Василий Песков

Прогулки на заповедных тропинках

Воронежский биосферный природный заповедник им.В.М.Пескова продлил День пожилых людей на целую неделю
Людмила СЕМИНА
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Сотрудники заповедника готовы ответить на все вопросы любознательных поклонников природы.Сотрудники заповедника готовы ответить на все вопросы любознательных поклонников природы.
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1 октября отмечался Международный день пожилых людей, в честь которого Воронежский заповедник решил провести благотворительную акцию. На целую неделю его посещение, все экскурсии и прогулки для пенсионеров проводятся бесплатно. Им открыты двери Музея природы и музея В. М. Пескова, Бобровый городок, музей пожаров, экотропа «Черепахинская», тропы живописнейшего осеннего Усманского бора.

Сотрудники заповедника готовы ответить на все вопросы любознательных поклонников природы, рассказать о своих научных изысканиях, показать документальные фильмы и фотогалерею об обитателях этих мест. Здесь можно будет приобрести и новую книгу – сборник “Песковские чтения. Выпуск первый”, где опубликованы документальная повесть самого Василия Михайловича “Таежный тупик”, документально-биографический очерк Наталии Хлызовой о детстве и юности Пескова, его корнях и родословной, о родном селе Орлово на границе с Усманским бором, где он родился и вырос.

В заповеднике работает гостиница, там можно забронировать место по этим телефонам +7 960 102 0947, +7 (473) 259 4549. Акция продлится по 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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