Прогулки на заповедных тропинках

1 октября отмечался Международный день пожилых людей, в честь которого Воронежский заповедник решил провести благотворительную акцию. На целую неделю его посещение, все экскурсии и прогулки для пенсионеров проводятся бесплатно. Им открыты двери Музея природы и музея В. М. Пескова, Бобровый городок, музей пожаров, экотропа «Черепахинская», тропы живописнейшего осеннего Усманского бора.

Сотрудники заповедника готовы ответить на все вопросы любознательных поклонников природы, рассказать о своих научных изысканиях, показать документальные фильмы и фотогалерею об обитателях этих мест. Здесь можно будет приобрести и новую книгу – сборник “Песковские чтения. Выпуск первый”, где опубликованы документальная повесть самого Василия Михайловича “Таежный тупик”, документально-биографический очерк Наталии Хлызовой о детстве и юности Пескова, его корнях и родословной, о родном селе Орлово на границе с Усманским бором, где он родился и вырос.

В заповеднике работает гостиница, там можно забронировать место по этим телефонам +7 960 102 0947, +7 (473) 259 4549. Акция продлится по 6 октября.