Гудбай, Америка! Российская заначка теперь хранится в Китае

Россия стала меньше вкладывать в США. Как следует из данных Центробанка РФ, впервые в современной истории главной страной, где мы размещаем свои сбережения, стал Китай. На него приходится 13,4% российских золотовалютных активов – это примерно 65 миллиардов долларов. А вот США, чьи ценные бумаги мы раньше покупали охотнее всего, сдал позиции – всего 9,2% российских сбережений вместо 29,2% в прошлом году.

- В такой политике ЦБ нет ничего необычного. Посмотрите на отношения двух стран – разве можем мы отдавать свои деньги тем, кто вводит против нас санкции? Тем более, интересы политические и экономические всегда неразрывно связаны, и китайские ценные бумаги выглядят перспективней, чем американские, - рассуждает эксперт РИСИ Михаил Беляев.

Китай, кстати, хоть и вышел в лидеры, потерял часть российских денег – просто облигаций других стран мы продали еще больше. Например, вместо французских и немецких ценных бумаг, доходность по которым упала, ЦБ закупил перспективные активы Японии и Нидерландов.

- Для Америки каких-то серьезных экономических последствий не будет: не так много мы туда вкладываем по сравнению с объемом рынка. Но тут есть момент политический: США теряют рычаг давления на нашу страну, это для них, безусловно, неприятно, - уверен Беляев. - К тому же Россия подает недвусмысленный сигнал всему миру, что мы не доверяем этой стране и не хотим хранить в ее ценных бумагах свои сбережения.

Впрочем, самым надежным способом хранить заначку, ЦБ считает золото. 18,2% запасов страны хранится именно в слитках, а не в ценных бумагах стран или корпораций.