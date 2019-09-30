Первый вице-президент Опоры России Владислав Корочкин: «Стоимость кредитов сейчас низкая как никогда»

Заработал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он ставит целью расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

Выделяется много денег, предпринимаются беспрецедентные меры поддержки. Стоимость кредитов сейчас низкая как никогда. В сельском хозяйстве, например, можно взять кредит под 5%; по микрофинансированию 7,5% - под такую ставку можно взять кредит до 5 000 000 рублей по приоритетным программам. Причем 8,5% - это ставки по бизнес-программам основных банков.

Государство поощряет инвестирование - и тут же соответствующая реакция со стороны регионов. Они просто воюют за инвесторов! Если крупный инвестор может инвестировать сумму от 500 000 000 рублей, ему из бюджета дают серьезные преференции - выделяют компенсацию затрат на инфраструктуру, плюс предоставляют кредиты по льготным ставкам. Кроме того, в самом бюджете заложен определенный процент на поддержку малых предприятий. Теперь серьезные преференции есть и у малого, и среднего предпринимателя.

Хорошая идея - проект «Мой бизнес», организованный Миэкономразвития России. В одной точке сосредоточено всё, что связано с предпринимательством и примыкающими к нему сферами.

Меняется и образ предпринимателя. В представлении основной массы населения это уже не тот примитивный, близкий к уголовной среде хапуга, который живет только сегодняшним днем и для которого слова «социальная ответственность» ничего не значат.

Сегодняшний предприниматель, особенно в малом и среднем бизнесе, - это серьезный человек, труженик, который испытывает те же сложности, что и большинство людей в нашей стране. И люди это почувствовали. За последние несколько лет имидж индивидуального предпринимателя и владельца небольшого частного предприятия значительно улучшился. Примерно 60% населения воспринимает его уже в положительном качестве. Несколько лет назад проводилось глобальное исследование «Реальная Россия» - запомнились данные, показывающие, что мы как раз находились в тот момент на переломе сознания наших граждан. На вопрос, который звучал примерно так: «Хотели бы вы, чтобы ваши дети занимались малым бизнесом?», положительный ответ дала незначительная часть респондентов. Но при этом значительная доля отвечавших призналась, что воспринимает работающих в малом бизнесе положительно. Предрассудки разрушаются.

Это и неудивительно - люди же видят работу малого бизнеса. Предприниматель живет рядом, работает 24 часа в сутки, «кормит всю деревню» и при этом совсем не роскошествует. Для него незначительное повышение социальных платежей - это уже серьезный удар. Так что сейчас, судя по соцопросам, люди, скорее, стали негативно относиться к крупным частным корпорациям, получающим сверхдоходы.

Однако говорить, что все проблемы решены, пока еще рано. Мы говорим об улучшении инвестиционного климата, а в бизнес-климате заметных улучшений пока нет.

По-прежнему сохраняется ломбардный принцип финансирования со стороны банков - под залог. При том, что кредиты выделяются под 50% от оценки залога, а сама оценка производится, как жалуются предприниматели, ниже рыночной стоимости объекта.

А ведь банки просто лопаются от денег, не знают, куда их девать. Ну почему бы их активнее не направлять на развитие бизнеса? В Польше в 90-х давали каждому новому малому предприятию 15 000 евро на безвозвратной основе: прогоришь - ничего страшного. У нас тоже несколько лет назад давали предпринимателям небольшие суммы - 300 000 - 400 000 рублей, это начинание надо было бы продолжить.

Но главное все-таки - это изменение налоговой и фискальной системы. Основная проблема - низкая рентабельность многих отраслей экономики, где работает малый бизнес. Это, прежде всего, розничная торговля и услуги. Да, сейчас ситуация может улучшиться за счет снижения инфляции и учетной ставки Центробанка. Но слишком упала покупательская способность населения, снизился платежеспособный спрос: половина испытывает сложности при покупке продуктов, каждый пятый - при покупке лекарств. Реальные доходы населения падают 6-й год подряд. Малый бизнес, как наиболее близкий к населению сегмент, ощутил это наиболее остро. Усиливается и конкуренция с крупным бизнесом, в частности, за небольшие торговые точки, их забирают себе крупные сети. За 2 года закрылось около 200 000 предприятий малого бизнеса.

Поэтому и необходимы дальнейшие меры господдержки - чтобы бизнес и сам мог развиваться, и оказывать услуги населению.

Сейчас горизонт планирования очень небольшой, поскольку непонятно, что будет происходить в ближайшие годы. Примеров неожиданных и резких изменений много. Выросла кадастровая стоимость земли - и сразу это привело к осложнению бизнеса. Появилась норма об обязательной установке онлайн-касс, норма об установке тахометров на внутригородских перевозках. Работающие по упрощенке теперь обязаны платить налог на недвижимость. Все это ведет к росту издержек. Должны существовать правила, ограничивающие изменения, - рост должен составлять не выше 10% в год.

И конечно, нужно убрать обязательные требования, которые осложняют работу предприятий. Тут надежда на «Регуляторную гильотину». Мы уже приводили наиболее яркие примеры таких странных норм: например, жесткие требования к толщине яичницы в ресторане. Или еще - обязательное наличие трех ванн для мытья яиц на предприятиях общепита. Некоторые нормативные требования не пересматривались лет 30 - 40.