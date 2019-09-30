Бизнес малый – планы большие

Поэтому о роли малого бизнеса в России говорит хотя бы тот факт, что среди них принят проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Причем этот проект стал продолжением аналогичного приоритетного проекта, который реализовывался с 2016 года.

Но когда спрашиваешь людей, хотели бы они организовать собственный бизнес, многие, отвечая утвердительно, добавляют: слишком большое количество проблем мешает это сделать. В этом году ВЦИОМ провел опрос о роли малого бизнеса. 13 процентов опрошенных сообщили - бизнес-опыт имеется. 10 процентов заявили, что этот бизнес у них есть. А вот пошли бы в коммерсанты 25 процентов россиян. К этому результату (ориентировочно в 2024 году) и направлен данный Национальный проект, паспорт которого утвержден 24 декабря прошлого года.

Проект прямо указывает: его цель - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей. Для реализации этой цели надо решить немало задач, с которыми следует познакомиться. Среди этих задач, скажем:

- Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, меняющих расчетно-кассовую технику.

- Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объемов льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

- Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП.

- Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, и целый ряд иных задач.

Обратите внимание, данный проект включает пять подразделов, каждый из которых будет полезен как для действующего коммерсанта, так и для начинающего. Среди подразделов:

- Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

- Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

- Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

- Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

- Популяризация предпринимательства

То есть решение этих задач должно привести к тому, чтобы с нынешних 19,2 миллиона малых и средних предпринимателей их число к 2024 году возросло до 25 миллионов. При этом доля этого бизнеса в ВВП страны должна достигнуть трети - 32,5 процента против 22,3 процента сегодня. Более того, до 10 процентов нужно нарастить долю экспорта малого и среднего бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта.

Каким образом намечено этого добиваться? К примеру, для улучшения ведения бизнеса свыше 40 процентов самозанятых коммерсантов (которые зафиксировали свой статус) от их общего роста смогут вести специальный налоговый режим. К 2024 году намечено освободить свыше 1,2 миллиона компаний малого и среднего бизнеса от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техники.

Или как расширить доступ к финансам? Будет действовать мощная система финансовой, имущественной, образовательной поддержки. Как отметил министр экономического развития России Максим Орешкин:

- Для того, чтобы доля малого и среднего бизнеса в ВВП выросла, необходимо, чтобы количество субъектов малого и среднего бизнеса в России росло двойными темпами. Именно на создание таких возможностей для развития бизнеса и направлен наш национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организуется механизм поддержки в рамках Национальной гарантийной системы. Предусмотрен заметный рост МСП в сфере сельского хозяйства. Понятно, что бизнесу надо учиться. Для этого специально по всей стране создаются центры «Мой бизнес», на которые и начинающим, и действующим бизнесменам стоит обратить особое внимание. Почему? В этих центрах менеджеры будут сопровождать развитие компании от регистрации до перехода в категорию среднего бизнеса. Вы только открываете компанию: значит, вы или специалист в каком-то деле, или экономист либо юрист. А решать вам нужно и производственные, и экономические, и юридические вопросы, причем быстро. В центре «Мой бизнес» вам подскажут, какая организационно-правовая форма была бы для вашего предприятия наиболее эффективной. Менеджер обсудит с вами выгодную для вас систему налогообложения.

Для чего создается фирма? Для получения прибыли, а для этого нужно найти рынки сбыта вашей продукции - это самое главное, и для функционирующей фирмы тоже. В центре «Мой бизнес» опытный менеджер станет вашим «дорожником» - подскажет, каким образом профессионально искать эти рынки, продвигать ваши товары, расширять географию их поставок. Вы, наверное, слышали о том, что такое франшиза: это способ быстро получить прибыль путем оплаты состоявшимся коммерсантам лицензии на право деятельности под их успешным брендом. Таким образом, вы получаете хороший доход, что вам позволяет вложить средства уже в ту сферу, которая может быть вам более интересна. В Центре вам подскажут, как не ошибиться, приобретая франшизу. А впоследствии и начать продавать собственные. Наконец, вас обучат выходу на зарубежные рынки - почему бы и нет? Но для этого надо узнать основы иностранного законодательства. Что очень привлекает в центрах «Мой бизнес» - они ставят во главу угла практическую деятельность.

В настоящее время в России открыто 48 центров «Мой бизнес», до конца нынешнего года их организуют почти во всех регионах страны. Например, в Московской области уже действуют 11 подобных центров. К 2024 году планируется набрать 3900 тренеров, которые обучат основам предпринимательства 450 тысяч человек.

Отлично, но мы опять же про потребительский спрос. Через пять лет по плану возрастет объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предприятий до 5 триллионов рублей. Вы видите - планы серьезные, но реальные. Хотите открыть свое предприятие? Хотите укрепить вашу компанию? Государство вам поможет, а изучение данного национального проекта очень пригодится. Успехов!